Toyota Yaris. L’unité 4 millions quitte la chaîne de production française

C’est le 8 décembre que le petit Toyota Yaris a franchi une étape importante: l’unité de 4 000 000 (quatre millions) a été produite. Le moment s’est produit en France, chez Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), où Yaris a toujours été produite, depuis la première génération lancée en 1999.

Lors de son apparition, la Yaris représentait une coupe radicale avec son prédécesseur, la Starlet, conçue avec le client européen à l’esprit. Compact et visuellement attrayant, il est rapidement devenu un succès, à la fois sur le marché et dans la critique, reflétant la victoire du prix de la voiture internationale de l’année en 2000.

L’importance de la Yaris pour Toyota en Europe a continué de croître au fil du temps et avec les générations conséquentes du modèle, culminant en 2019 avec la vente d’environ 224 mille unités (toujours de la troisième génération), représentant 22% des ventes de Toyota. et une part d’environ 8% dans le segment. C’est le modèle le plus vendu de Toyota en Europe.

Cette année, nous avons vu la quatrième génération qui se révèle être, également, une coupe substantielle avec les prédécesseurs. Nouvelle plateforme (GA-B), nouveau design – beaucoup plus sportif – et aussi l’introduction de la quatrième génération de la technologie hybride de la marque, font de la nouvelle Yaris tout ce qu’il faut pour perpétuer la success story de ses prédécesseurs. Notez que la nouvelle Yaris a également été la première à obtenir cinq étoiles dans les nouveaux tests Euro NCAP plus exigeants introduits cette année.

L’unité de 4.000.000 fabriquée en Europe – il existe d’autres sites dans le monde où elle est également produite – est une Yaris Hybrid, un type de moteur que nous associons désormais à Toyota et de plus en plus associé à Yaris, compte tenu du succès commercial croissant de cette version. . Dans cette nouvelle génération, la Yaris hybride réussit l’exploit non seulement d’être plus puissante et d’offrir de meilleures performances, mais aussi de réduire davantage la consommation et les émissions par rapport à son prédécesseur: 3,7 l / 100 km et 85 g / km de CO deux .

L’original, sorti en 1999, représentait une coupe radicale avec la Starlet

Les «mauvais frères»

Pour de nombreux attributs que la Yaris a possédés au fil de ses générations et qui ont beaucoup contribué à son succès, les émotions au volant n’en faisaient pas partie – bien que la nouvelle génération représente un bond important par rapport à son prédécesseur. Mais cela a également commencé à changer avec la génération précédente, lorsque le très spécial est sorti Yaris GRMN, un poche-fusée old school, de caractère analogique et diabolique, mais malheureusement rare, car limité à seulement 400 unités.

Toyota et, surtout, Gazoo Racing, avec la nouvelle et quatrième génération, ont visé cette jauge et l’ont dépassée, créant ce qui est probablement la machine la plus excitante et la plus tendance de l’année: la GR Yaris. Une machine diabolique, avec des allusions au monstre de Frankenstein, une véritable spéciale d’homologation – ils n’en produiront que 2500 -, qui semble toujours prête à attaquer la prochaine étape d’un rallye, capable d’accélérer le pouls de tout passionné qui a une goutte d’essence entre les mains. veines.