Toyota vise à réduire de moitié les coûts des batteries des véhicules électriques d’ici 2030 et investira 13,6 milliards de dollars dans la R&D sur les batteries

Toyota a annoncé qu’il investirait 13,6 milliards de dollars dans des batteries pour voitures électriques et hybrides d’ici 2030, alors que le plus grand constructeur automobile mondial s’efforce de rendre sa production neutre en carbone. Le géant automobile japonais a déclaré dans une présentation qu’il prévoyait d’investir 1,5 billion de yens dans le développement et la fourniture de batteries pour véhicules électriques et qu’il visait à réduire de moitié les coûts des batteries par voiture d’ici 2030.

Toyota a déclaré en juin qu’il visait à rendre sa production neutre en carbone d’ici 2035, remplaçant la date cible précédente de 2050.

L’une des façons dont l’entreprise espère atteindre son objectif est d’introduire de nouvelles technologies pour peindre les véhicules – l’une des procédures les plus gourmandes en énergie de la production automobile – comme le remplacement de la peinture par un film adhésif.

Toyota est un pionnier des véhicules et automobiles hybrides utilisant du carburant à hydrogène et accélère également son développement de voitures électriques à batterie.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a fixé en octobre 2050 pour que la troisième économie mondiale devienne neutre en carbone, renforçant ainsi considérablement les engagements du pays en matière de changement climatique.

La nation a lutté pour réduire les émissions de carbone après avoir fermé des réacteurs à la suite de la fusion de 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima.

En novembre, le géant de l’ingénierie Toshiba a annoncé qu’il cesserait de construire de nouvelles centrales électriques au charbon et se tournerait vers les énergies renouvelables dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

