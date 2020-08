Toyota Urban Cruiser est maintenant disponible pour les pré-réservations en Inde: tout ce que vous devez savoir

Surmultipliée24 août 2020 14:09:43 IST

Toyota Kirloskar Motor commencera à accepter les réservations pour le Toyota Urban Cruiser en Inde à partir du 22 août. Les clients pourront réserver l’Urban Cruiser en ligne ou chez un concessionnaire en payant Rs 11 000. Parallèlement à cela, la société a également révélé les spécifications du nouveau SUV de moins de quatre mètres.

L’Urban Cruiser sera propulsé par le même moteur que le Vitara Brezza sur lequel il est basé. Cela signifie le quatre cylindres essence K15B 1,5 litre avec 105 ch et 138 Nm. Celui-ci sera associé à une boîte manuelle à cinq vitesses et à un convertisseur de couple automatique à quatre vitesses. L’Urban Cruiser recevra également la configuration hybride légère 48V pour les versions AT.

Il y a aussi une meilleure idée de l’apparence de l’Urban Cruiser maintenant. Le SUV reçoit une nouvelle calandre similaire à ce que l’on voit sur le Fortuner avec les doubles lattes horizontales et les éléments verticaux finis en argent. Les inserts antibrouillard plus larges dans le pare-chocs avant sont également nouveaux. L’Urban Cruiser viendra avec des options de couleur bicolore, y compris une nouvelle teinte brune. Les intérieurs seront également fortement dérivés de la Vitara Brezza. Cependant, l’Urban Cruiser obtiendra un revêtement intérieur et des garnitures marron foncé.

L’ensemble de fonctionnalités sera également très similaire à la Vitara Brezza. Les versions haut de gamme de l’Urban Cruiser devraient être livrées avec des phares et des feux arrière à LED, des jantes en alliage de 16 pouces, une entrée et un départ sans clé, un contrôle de la température, un régulateur de vitesse et des phares automatiques.

Ce sera la deuxième voiture à venir du partenariat Toyota-Suzuki en Inde. Les deux entreprises japonaises ont signé un accord en 2018 pour leur permettre de co-développer des modèles de chaînes d’approvisionnement et de technologies pour les marchés mondiaux. Les prix du Vitara Brezza commencent à partir de Rs 7,34 lakh pour le LXi, allant jusqu’à Rs 11,40 lakh pour le ZXi Plus Dual Tone AT. Pour l’Urban Cruiser, Toyota pourrait suivre la même stratégie que pour le Glanza. Il pourrait apporter les variantes intermédiaires et haut de gamme de la Suzuki à un prix similaire ou légèrement inférieur. Le facteur de différenciation sera la garantie de trois ans / 100 000 km dont l’Urban Cruiser sera livré de série.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂