Toyota teste son nouveau moteur à hydrogène sur une piste de course, mais il a un truc: c’est la combustion (et les rugissements)

Toyota est l’une des rares marques automobiles, et l’une des plus fortes, à parier sur la voiture à hydrogène, qui a déjà pris forme avec la Toyota Mirai. Mais la nouvelle est maintenant que travaille sur une nouvelle approche de son moteur à hydrogène, ce qui dans ce cas sonne également.

Il le fait parce que, contrairement à la technologie que nous avons vue (et testée) dans la Mirai, avec ce nouveau moteur, l’idée est plus similaire au moteur traditionnel en ce qu’elle est basée sur combustion d’hydrogène. Alors non, ce n’est pas une voiture électrique qui rugit.

Celui-ci n’aurait pas besoin d’un signal acoustique pour avertir les piétons

Dans le Mirai silencieux, nous avons vu une voiture électrique dont la batterie diffère des batteries conventionnelles, mais le système est également basé sur une réaction chimique afin que l’électricité soit générée et avec elle l’énergie nécessaire au moteur. L’hydrogène dans ce cas est un composant des réactions, par conséquent, lorsque l’oxygène participe également, il s’épuise produire de l’eau (distillé) comme résidu.

Dans ce cas, c’est une combustion, mais selon Toyota ne génère pas de dioxyde de carbone (CO₂) « sauf pour la combustion de petites quantités d’huile moteur pendant la conduite ». Ce ne serait donc pas strictement une voiture «zéro émission» et, contrairement à sa jumelle la Mirai, il y aurait plus de déchets, même si ce qu’ils promettent, c’est que ce sera beaucoup moins que la combustion avec du diesel et de l’essence.

Le moteur, en outre, est similaire à celui d’une voiture à combustion traditionnelle, avec son système d’injection et d’alimentation, bien qu’ils soient modifiés pour ce carburant. L’autre marque garantit que la combustion de l’hydrogène est plus rapide que l’essence, ils promettent donc une meilleure réponse sur l’asphalte.

Et il s’agit de rouler dur sur l’asphalte, car ce qu’ils voulaient vérifier avec un premier test d’une voiture avec ce moteur est peut-être l’un des environnements les plus exigeants: un circuit de course. Ainsi le pilote Hiroaki ishiura il a essayé et a commenté que « ce n’est pas si différent [de los vehículos a gasolina] comme je m’y attendais, ça ressemble à un moteur normal », et que s’il était inconscient de l’information, on pourrait penser que c’était un moteur conventionnel.

L’idée: qu’elle aboutisse dans des modèles de production

La voiture est une Toyota Corolla Sport, qui a un moteur similaire à celui utilisé dans la Toyota GR Yaris. C’est une unité de 261 CV et 360 Nm de couple maximal avec laquelle elle a pu accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,5 secondes.

Ce développement fait partie d’un projet conjoint de Toyota et Toyota GAZOO Racing, afin que la voiture ** puisse participer aux 24 heures de Fuji NAPAC Super TEC, qui se tiendront du 21 au 23 mai au Japon. Il le fera dans l’équipe ORC Rookie Racing, personnellement fondée par Akio Toyoda (président de Toyota).

L’idée du constructeur est que si les tests se passent bien dans ces conditions exigeantes, à l’avenir ce moteur peut être appliqué aux modèles de production. De cette manière, la marque propose un avenir dans lequel la combustion ne serait pas terminée, comme de nombreuses maisons le considèrent déjà (comme Volvo entre autres) et que la réglementation européenne elle-même a déjà proposée.

Il faudra voir au final en quelle quantité sont les émissions de moteurs comme celui-ci s’ils commencent à être une alternative, car ce n’est pas la première (bien que peut-être celle qui promet le meilleur avenir). En parlant d’Euro 7, la limitation serait en 30 mg / km et 10 mg / km pour les nouveaux modèles, et il faudrait aussi voir si, puisque nous ne vivons pas dans un monde de réactions propres et théoriquement parfaites, loin de là, si les oxydes d’azote continueraient à être un problème ou non.

Pendant ce temps, la voiture électrique à hydrogène fait son chemin. On a vu il y a un mois que la Chine investissait dans ces batteries et qu’il y a même des supercars. L’alternative de la pile ne semble donc pas inefficace en termes de performances, même si le goulot d’étranglement de ces moteurs pour sa généralisation repose principalement sur l’infrastructure. Nous verrons si l’hydrogène évolue finalement d’une ou deux manières, ou à travers les hybrides.

Images | Toyota