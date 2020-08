Toyota Supra. Boîte de vitesses manuelle à venir

La nouvelle génération de la Toyota Supra pourrait bientôt être proposée avec une boîte manuelle à six rapports, si les résultats d’une nouvelle étude publiée au Japon sont confirmés.

Bien que la Toyota Supra soit considérée comme une excellente voiture de sport, il arrive que des passionnés de conduite aient demandé, il y a 18 mois, avant la présentation du véhicule, qu’elle soit équipée d’une boîte de vitesses manuelle.

Jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de confirmation officielle, mais selon la publication japonaise Mag-X, une transmission manuelle à six vitesses sera en route. Selon elle, Toyota cherche des moyens de garder la Supra une option attrayante pour les acheteurs, en la mettant progressivement à jour et en lançant de nouvelles variantes.

Apparemment, la Supra aura même une boîte de vitesses manuelle à six vitesses

Et c’est ce qui est arrivé au modèle 2021, qui sera équipé d’une puissance supplémentaire, y compris un nouveau moteur quatre cylindres en ligne. Ensuite, une version Supra GRMN hautes performances et une autre avec boîte de vitesses manuelle pourraient être en préparation.

Type de moteur encore incertain

On ne sait pas encore quel moteur aura une boîte de vitesses manuelle attachée. Toyota avait déjà révélé des essais sur des prototypes manuels Supra et son «frère», la BMW Z4, est vendu avec une transmission manuelle couplée à un moteur quatre cylindres. Par conséquent, il est possible que le quatre cylindres Supra puisse également disposer d’une boîte de vitesses manuelle.

Les perspectives sont que la Supra GRMN puisse effectivement recevoir la boîte de vitesses manuelle. Des études japonaises menées l’année dernière indiquent que le GRMN pourrait se vanter du même moteur biturbo de 3,0 litres à six cylindres, comme les dernières M3 et M4, deux voitures qui seront proposées avec une transmission manuelle.

Comme il n’y a toujours pas de confirmation officielle de la marque japonaise, le fait est que tout laisse à penser que la transmission manuelle sur la Toyota Supra est bel et bien une réalité à court terme.

