Toyota présente le C + Pod, sa proposition de voiture électrique biplace pour les services dans les grandes villes

Entre l’arrivée de Zoox et des propositions comme celle-ci, 2021 pourrait être une année importante pour les véhicules électriques. Toyota a récemment présenté son C + Pod, une petite voiture électrique urbaine qui pour le moment se concentrera sur les services de partage de voiture qu’il peut y en avoir dans les grandes villes.

Ce C + Pod est très similaire à une Smart: la voiture touche le 2,5 mètres de longueur, ce qui le rend idéal pour se garer n’importe où. Il n’y a que deux sièges à l’intérieur (il a également un petit coffre) et son rayon de braquage minimum de 3,9 mètres en fait une voiture parfaite pour manœuvrer légèrement en ville.

Autonomie de 150 km et moteur de 2,6 kW pour une voiture principalement urbaine

Le moteur C + Pod est de 2,6 kWh avec des pointes maximales de 9,2 kW, et son couple est de 56 Nm. La batterie aura une capacité de 9 kWh et une autonomie de 150 km. En d’autres termes: nous ne pouvons pas compter sur cette voiture si nous voulons voyager au-delà des banlieues (même si Toyota prétend qu’elle se défendra dans les zones urbaines montagneuses).

Pour le moment, Toyota ne vendra le C + Pod qu’au Japon, et cela montre qu’il s’est concentré sur des fonctions typiquement japonaises. En cas de catastrophe naturelle, la voiture pourra fournir une puissance de 1,5 kW de puissance afin que toute personne à proximité puisse l’utiliser comme prise de secours pendant jusqu’à dix heures.

Le prix de la voiture est d’environ 13 000 euros, avec l’idée de faire partie des services automobiles partagés ou des flottes de véhicules publics. Pour le moment, les étapes suivantes sont encore inconnues, mais il aura des voitures comme la Citroën AMI en compétition.