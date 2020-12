Toyota prépare une électrique qui sera rechargée en 10 minutes grâce à des batteries à semi-conducteurs: elle arrivera en 2021 selon Nikkei

Attention, Tesla, qui vient Toyota. Le fabricant japonais a travaillé sur batteries à l’état solide, et le quotidien économique Nikkei Asia révèle désormais que en 2021, nous verrons un prototype basé sur des batteries qui représentent un bond en avant spectaculaire pour la voiture électrique.

L’idée est de résoudre d’un coup les deux gros problèmes des voitures électriques traditionnelles: la voiture Toyota permettra selon les rumeurs que en seulement 10 minutes, nous avons 500 km d’autonomie.

Tout invite à l’optimisme, mais mieux vaut être prudent avec cette révolution théorique

Les batteries à semi-conducteurs sont la grande promesse d’un segment qui n’a pas évolué à la vitesse des autres segments technologiques: nous continuons à dépendre des batteries lithium-ion conventionnelles, mais de plus en plus de données indiquent l’utilisation d’électrolytes solides à la place. d’un à l’état semi-liquide peut poser des changements majeurs dans ce segment.

Source: SolidPower.

Comme expliqué dans CleanTechnica, la substance solide de ces nouvelles batteries a tolérance beaucoup plus élevée aux températures élevées Et il est également moins sensible aux dommages en cas de collision.

Ces avantages s’ajoutent à ceux qui comptent vraiment pour le grand public: ont une densité plus élevée, se chargent plus rapidement et pèsent moins que les batteries lithium-ion traditionnelles. Il y a encore plus de bonnes nouvelles pour les fabricants, car ces batteries sont plus simples et moins chères à fabriquer.

Il y a eu plusieurs annonces qui ces derniers jours ont stimulé de bonnes attentes concernant cette technologie. Ford et BMW ont investi dans Solid Power, l’une des entreprises les plus impliquées dans le développement de ces batteries. En fait, ils viennent d’annoncer le développement de batteries à semi-conducteurs de 20 Ah avec des cellules à 22 couches et une densité de 330 Wh / kg, bien supérieure à toute batterie lithium-ion conventionnelle selon l’entreprise.

A tout cela s’ajoutent les données révélées par Nikkei Asia, qui prépare un véhicule 100% électrique avec ces batteries à semi-conducteurs dont il disposera d’un prototype en 2021. Ce véhicule se démarquera par sa puissance rechargez suffisamment de batterie en 10 minutes et à température ambiante pour parcourir 500 km.

Bien que les experts ils parlent d’être prudents Quand il s’agit de parler de l’hypothèse de la révolution des batteries à semi-conducteurs, les nouvelles en provenance de Toyota, Solid Power ou QuantumScape – une autre des entreprises dont nous commencerons à entendre de plus en plus parler dans ce segment – optimiste.