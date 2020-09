Toyota Land Cruiser se renouvelle avec plus de puissance et d’équipement

Toyota vient de mettre à niveau son tout-terrain haut de gamme, le Land Cruiser, avec une meilleure consommation de carburant et plus de puissance, grâce à l’évolution du moteur quatre cylindres turbocompressé. Ce qui vient avec encore plus de technologie, le tout déjà pour 2020.

À commencer par le nouveau moteur, un quatre cylindres turbocompressé de 2,8 litres, également disponible dans le pick-up Hilux, est venu garantir au Toyota Land Cruiser non seulement une augmentation de puissance, des 176 ch précédents, à 204 ch. Ceci, en même temps qu’il est venu augmenter le couple, de 448, à 500 Nm.

Equipé d’un nouveau turbo quatre cylindres, le Land Cruiser gagne plus de puissance, de couple… et de meilleures accélérations

Grâce à ces nouvelles valeurs, le Land Cruiser a vu son temps d’accélération réduit de 0 à 100 km / h d’environ 3,0 s (maintenant 9,9 secondes), selon les spécifications, Toyota soulignant également , des gains de consommation, «légèrement améliorés» (-0,7 l, pour 7,0 l / 100 km), et d’émissions (-18 g / km, pour 192 g / km), grâce à l’introduction, dans toutes les versions, d’un système Stopt & Start.

Dans le même temps et grâce au fait que ce bloc est en mesure de respecter la norme d’émission RDE2 (Real Driving Emissions Step 2), Land Cruiser bénéficie désormais d’avantages fiscaux plus importants.

Avec le nouveau Black Pack, le Toyota Land Cruiser gagne également un Regardez plus sportif

Parallèlement au nouveau moteur, Toyota a également revu les finitions de son véhicule tout-terrain, créant également deux nouveaux niveaux d’équipement, en plus d’une variante commerciale à deux places.

En option, un nouveau Black Pack, synonyme de calandre avant, de coques de rétroviseurs extérieurs, de l’intérieur des optiques et des cadres latéraux en noir, ainsi que de feux arrière transparents.

À l’arrière, les nouveaux feux arrière sont l’aspect qui ressort le plus

Côté technologie, l’intégration d’un nouveau système de climatisation à trois zones, d’un système de chauffage et de ventilation pour les sièges avant, d’un différentiel arrière, d’un nouveau sélecteur pour le mode tout-terrain et d’une suspension variable adaptative. En plus et dans le domaine de la sécurité, l’adoption de la deuxième génération du Toyota Safety Sense, qui comprend des nouveautés telles que le système de détection des piétons et des cyclistes, et le régulateur de vitesse adaptatif intelligent.

En conséquence, seuls les nouveaux prix du Toyota Land Cruiser mis à jour pour le Portugal restent, ainsi que la date de disponibilité chez les concessionnaires nationaux.

Le Land Cruiser mis à jour a également reçu une mise à jour des finitions et de la technologie

