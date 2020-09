Toyota Land Cruiser 2020 plus fort, plus sûr et plus technologique

L’une des rares «jeeps» encore existantes, la Toyota Land Cruiser voit la génération actuelle, lancée dans l’année lointaine de 2009, en cours de mise à jour. Quelles nouvelles apporte le Land Cruiser 2020?

2.8 Turbo Diesel plus puissant

Le principal point fort est le moteur 2.8 Turbo Diesel qui a vu son nombre augmenter considérablement. Le bloc quatre cylindres délivre 27 ch et 50 Nm de plus que jusqu’à présent, avec le réglage de puissance maximale à 204 ch disponible entre 3000 et 3400 tr / min, et le réglage de couple maximal à 500 Nm, disponible entre à 1600-2800 tr / min.

Non seulement il est plus fort, mais il annonce également la consommation et les émissions de CO 2 inférieure à, respectivement, 7,0 l / 100 km (-0,7 l) et 192 g / km (-18 g). Un système Stop & Start supplémentaire contribue à ces chiffres.

Le 2.8 Turbo Diesel est couplé à une transmission automatique à six vitesses, les chiffres ajoutés favorisant également les performances. Le Toyota Land Cruiser 2020 (Prado ou Land Cruiser Prado sur d’autres marchés) commence à faire du 0 à 100 km / h en 9,9 s – un 3,0 s expressif de moins que son prédécesseur -, tandis que la vitesse maximale reste à 175 km / h.

À l’intérieur

Sautant dedans, le Land Cruiser 2020 a reçu un nouveau système multimédia, plus rapide et avec un écran tactile plus réactif, explique Toyota. Le nouveau système propose également Apple CarPlay et Android Auto.

Dans le domaine des technologies de sécurité, le tout-terrain reçoit la deuxième génération du Toyota Safety Sense. Cet ensemble comprend, entre autres, le système précollision, un système qui permet de détecter les piétons et les cyclistes; et aussi le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (régulateur de vitesse adaptatif).

Pack noir

Le Toyota Land Cruiser 2020 reçoit également une version spéciale appelée Black Pack (dans les images). Il se distingue de l’extérieur par des éléments stylistiques spécifiques tels que la calandre chromée noire, la même teinte que l’on retrouve dans les moulures des phares antibrouillard et des portes, en plus de venir avec des optiques arrière claires.

