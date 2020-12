Toyota. La première publicité électrique sera le Proace Verso

L’offensive de Toyota dans la gamme commerciale électrique débutera au premier trimestre 2021 avec le lancement de la version batterie du Proace Verso, qui sera disponible en deux capacités de batterie pour une autonomie allant jusqu’à 330 km.

Proace Verso Electric sera la première publicité électrique de Toyota à être lancée sur le marché européen, les premières livraisons aux clients étant attendues en mars 2021.

Cette proposition comprendra deux options de batterie lithium-ion et la possibilité d’une charge rapide avec un chargeur embarqué optionnel de 11 kW.

La Toyota Proace Verso Electric sera disponible en trois longueurs de carrosserie et quatre niveaux d’équipement, permettant le transport de jusqu’à neuf personnes.

Les spécifications et les options répondent aux exigences actuelles en termes de commodité, de connectivité et de confort, ainsi qu’aux derniers systèmes de sécurité active Toyota Safety Sense et systèmes d’aide à la conduite pour aider à se protéger contre les accidents.

Toyota Proace Verso électrique

Le Toyota Proace Verso Electric est né d’un partenariat entre la marque japonaise et le groupe PSA, partageant la plateforme et les principaux composants avec les modèles Peugeot e-Traveller, Citroën ë-SpaceTourer et Opel Zafira Life-e.

Batterie garantie huit ans

Le véhicule utilitaire électrique moyen de Toyota offrira deux options de batterie, avec des capacités de 50 kWh et 75 kWh, qui offrent une autonomie, en cycle WLTP, jusqu’à 230 km et 330 km, respectivement.

Les deux versions sont équipées d’un moteur électrique qui développe une puissance maximale de 100 kW (136 ch) et un couple de 260 Nm. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 130 km / h.

La capacité maximale peut atteindre neuf places

La batterie est située sous le plancher du véhicule pour éviter de réduire l’espace dans la cabine et le coffre à bagages. Les trois longueurs de carrosserie – Compact, Medim et Long – offrent des volumes utiles de 280, 640 et 1060 litres, avec les sièges en position normale.

Selon la version, la capacité peut varier entre cinq à huit occupants. L’intérieur offre une grande flexibilité, avec un pliage 60:40 dans la deuxième rangée de sièges pour faciliter l’accès aux sièges arrière ou pour augmenter l’espace à bagages si nécessaire.

Selon l’option batterie, l’autonomie est comprise entre 230 km et 330 km

La capacité de charge de la version Medium est d’une tonne, qui peut éventuellement être augmentée à 1,2 tonne dans les véhicules équipés d’une batterie de 50 kWh.

La capacité de remorquage, quant à elle, est d’une tonne, avec une charge de 50% à bord.

LIRE TROP

La première Toyota électrique en Europe vous surprendra …

L’emplacement de la batterie aide à diminuer le centre de gravité du véhicule, contribuant ainsi à une meilleure stabilité et un comportement dynamique. Toyota annonce une garantie de huit ans sur la batterie ou 160 000 kilomètres.

Le nouveau Proace Verso Electric sera lancé par Toyota en février et les livraisons commenceront en mars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂