Toyota GR Yaris a vendu plus de 300 000 unités… pratiquement

En même temps que les premières unités du Toyota GR Yaris sont livrés au France, on apprend que plus de 310 mille unités du modèle ont déjà été vendues… chez Gran Turismo Sport.

Un nombre impressionnant à différents niveaux. Non seulement par rapport aux 25000 unités attendues à partir du modèle réel, mais aussi lorsque nous découvrons que plus de 310000 unités vendues se sont produites depuis le 13 novembre dernier, soit un mois et demi, plus ou moins – un succès, sans aucun doute.

À titre de comparaison, Toyota a également révélé les chiffres de vente de la GR Supra, également disponible en Gran Turismo Sport, qui a déjà accumulé 1,8 million d’unités, un volume atteint lorsque nous avons combiné les modèles des années 2019 et 2020.

La Toyota GR Yaris n’est pas seulement disponible sur Gran Turismo Sport, et peut également être « piloté » en WRC 9, dans une version Rally Concept, spécifique au jeu.