Toyota GR Yaris (261 ch) en vidéo. Nous avons rejoint les deux versions PLUS RADICALES

Presque tout a été écrit sur la nouvelle Toyota GR Yaris. Ce n’est pas juste un autre sport. C’est une voiture de sport d’une «espèce» que l’on croyait éteinte: l’homologation spéciale.

Née en compétition, la Toyota GR Yaris témoigne de la vitalité de Toyota à tous les niveaux. La même année, en lançant un modèle qui projette l’avenir de la voiture, la Toyota Mirai, Toyota lance également la GR Yaris, un modèle qui est passé dans le passé pour sauver un lien avec la concurrence que l’on croyait perdue.

Une surprise avec la transmission intégrale et le turbo

Ce n’est pas perdu. Akio Toyoda avait promis au début de son mandat à la tête du destin de la marque japonaise que «l’ère de l’ennuyeux Toyota» était révolue.

Nous croyons. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit comme ça:

Comme vous pouvez le voir dans les prochaines minutes de cette vidéo de Reason Automobile sur YouTube, la Toyota GR Yaris a dépassé nos meilleures attentes. Compact, puissant, amusant et terriblement efficace. Une voiture «vieille garde» avec les dernières technologies et concepts du championnat du monde des rallyes.

Élevez la barre avec la Toyota GR Yaris

Comme nous avons commencé par le mentionner, pratiquement tout a été écrit sur la Toyota GR Yaris. C’est pourquoi nous avons décidé de relever un peu plus la barre. Nous avons rassemblé les deux versions les plus spéciales de cette fusée de poche japonaise pour un face-à-face. La Toyota GR Yaris dans les spécifications Extreme Rally et Extreme Premium.

Deux modèles qui partent de la même base pour offrir des expériences légèrement différentes. Proposé au même prix au France, 48 990 euros, pointez vers des publics légèrement différents.

Extreme Premium propose plus d’équipements et de technologies de confort, tandis que l’Extreme Rally parie tout dans le domaine de la conduite sportive.

En pratique, le système d’affichage tête haute de JBL et le système audio haut de gamme (parmi d’autres équipements) donnent lieu à deux différentiels autobloquants et à quelques différences supplémentaires que nous détaillons dans cette vidéo.

Au France, pour les Portugais

La vidéo que vous venez de voir est le fruit du travail d’une vaste équipe. Une équipe qui existe pour vous et qui a besoin de vous pour continuer à grandir. C’est presque 10 ans de Raison automobile, et nous avons encore beaucoup à accomplir.

Pour continuer à nous soutenir, il vous suffit de faire ce que des milliers de personnes font chaque jour: visitez notre site Web, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez notre contenu.

Depuis 2019, 45secondes.fr est le titre de spécialité le plus lu au France. En 2021, nous promettons de relever encore plus la barre. On compte sur toi?

Raison automobile Instagram