Toyota et Lexus vont obtenir des assistants vocaux alimentés par l’IA qui fonctionnent sans Internet

13 octobre 2022

Toyota et Google Cloud Services ont annoncé avoir élargi leur partenariat et apporteront des systèmes audio multimédia de nouvelle génération et les services vocaux basés sur l’IA de Google Cloud pour les voitures sous les marques Toyota et Lexus. On dit que l’assistant vocal basé sur l’IA fonctionne même sans connexion Internet fonctionnelle.

Les clients peuvent désormais découvrir les premiers résultats du partenariat dans les systèmes d’infodivertissement Toyota Audio Multimedia et Lexus Interface de dernière génération, y compris en 2023 des modèles tels que la famille Toyota Corolla, Tundra et Sequoia et Lexus NX, RX et RZ tout électrique.

Avec la popularité croissante des assistants vocaux dans la vie quotidienne, les consommateurs attendent de plus en plus des interactions vocales précises et cohérentes. Les capacités d’apprentissage automatique nécessaires pour fournir des résultats vocaux de haute qualité reposaient traditionnellement sur une connexion au cloud, car le traitement du langage naturel est extrêmement complexe et peut nécessiter des ordinateurs spécialisés.

Les véhicules équipés des systèmes d’infodivertissement Audio Multimedia et Lexus Interface de Toyota de dernière génération basés sur Linux de qualité automobile exploitent déjà le service Speech-to-Text de Google Cloud pour effectuer une reconnaissance vocale automatique précise pour les requêtes dans le véhicule.

L’assistant vocal de Toyota, qui exploite la technologie de Google Cloud, était co-développé par les organisations Toyota Motor North America Connected Technologies et Toyota Connected depuis 2018. Le partenariat met en lumière l’IA et l’innovation en apprentissage automatique apportées par les derniers systèmes d’infodivertissement Toyota et Lexus. .

La force du partenariat annoncé aujourd’hui est que le système de nouvelle génération de Toyota ne nécessitera plus de connexion Internet pour les fonctions de parole naturelle.

Élargissant la collaboration entre Toyota et Google Cloud, le partenariat vise à stimuler l’innovation future avec l’ajout de Speech On-Device, un nouveau produit d’IA Google Cloud qui équipe les appareils embarqués de la même reconnaissance et synthèse vocales puissantes basées sur l’IA disponibles dans le cloud, quelle que soit la connectivité Internet, aux futurs véhicules Toyota et Lexus.

Le futur Speech On-Device natif du véhicule permettra aux requêtes vocales d’être servies directement par les processeurs du système multimédia des véhicules, sans avoir besoin de connectivité Internet, pour alimenter les requêtes vocales dans certains véhicules. Désormais, avec les interactions vocales servies localement plutôt que par le cloud, les conducteurs n’auront plus à se soucier d’un tunnel ou d’une zone morte affectant les commandes vocales.

Avec le système multimédia de nouvelle génération de Toyota en cours de développement sur la plate-forme native de la marque, le Speech On-Device intégré au véhicule sera utilisé comme composant de l’assistant vocal Toyota de nouvelle génération. Ces technologies combinées permettent aux requêtes vocales d’être servies directement par les processeurs du système multimédia des véhicules, sans avoir besoin de connectivité Internet, pour alimenter les requêtes vocales dans certains véhicules.

