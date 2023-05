Toyota estime que l’alternative à la voiture électrique est l’hydrogène liquide. Maintenant il a plus de problèmes

Toyota reste convaincu que l’utilisation de l’hydrogène dans l’automobile est viable. Sa dernière tentative pour continuer à avancer dans son développement a eu lieu, une fois de plus, dans le 24 Heures de Fujila deuxième date des ENEOS Super Taikyu Series 2023.

Comme nous vous l’avons déjà dit à l’occasion, Toyota utilise son circuit domestique pour tester un prototype de Toyota Corolla qui fonctionne en brûlant de l’hydrogène. En 2021 on l’a déjà vu rouler sur la piste japonaise et en 2022 ils sont revenus au rendez-vous Des tests auxquels le PDG de l’entreprise de l’époque a même participé, Akio Toyoda.

Et, bien sûr, en 2023, Toyota a réessayé. Cette fois avec un changement substantiel. L’hydrogène utilisé a été utilisé dans état liquide et non gazeux, comme cela se faisait jusqu’à présent. Cela a permis à ce prototype de Toyota Corolla de faire moins d’arrêts aux stands, plus rapides et, surtout, de perdre moins de temps dans ces pauses, car jusqu’à présent il devait faire le plein dans un espace éloigné du reste des garages.

Toyota a précisé que l’utilisation de l’hydrogène liquide n’a pas nécessité de nouveau propulseur spécifique pour sa compacte mais dans le même volume il augmente significativement son autonomie. Malgré cela, la GR Corolla H2 Concept a parcouru un total de 358 tours pendant les 24 heures de course, exactement comme en 2021. L’année dernière, cependant, elle a réussi à terminer 478 tours.

A la recherche de la solution

Au cours des derniers mois, des déclarations contradictoires sont venues de Toyota au sujet de la véhicule électrique et ses variantes. Gill Pratt, scientifique en chef de Toyota, a déclaré à Automotive News en février que « le temps est de notre côté. Cette pénurie, non seulement de matériaux de batterie, mais aussi d’infrastructure de charge, montrera très clairement qu’il n’y a pas de solution unique. toutes les solutions, tout le monde, et que la meilleure réponse est en fait un mélange de différents types de véhicules.

Peu de temps après, Koji Sato, qui a remplacé Akio Toyoda au poste de PDG de la marque, a assuré qu’ils repensaient tout leur avenir électrique mais qu’ils parieraient sans aucun doute sur cette technologie à l’avenir. En mars, il a pourtant insisté sur son engagement pour l’hydrogène comme alternative à la voiture électrique.

Toyota, qui a la Mirai dans son portefeuille et qui lancera un autre véhicule à hydrogène à l’automne, est convaincu de la avantages de l’hydrogène, plus rapide à ravitailler que la voiture électrique et une alternative sérieuse pour maintenir en vie les véhicules à moteur thermique, sur et hors des circuits. Le son est l’une de ses raisons impérieuses.

L’avenir de l’hydrogène pourrait passer par sa cryogénisation à -253 degrés. Ce n’est ni efficace ni bon marché

Cependant, l’hydrogène a de nombreux défis à relever. Tellement que Honda a déjà rejeté l’idée des voitures particulières. Toyota a déjà expérimenté trois possibilités pour son utilisation. La pile à combustible utilise de l’hydrogène à l’état gazeux stocké à 700 bars de pression pour générer l’énergie électrique utilisée par le moteur électrique. C’est le cas de la Toyota Mirai.

En compétition, Toyota tente de brûler de l’hydrogène. En 2021 et 2022, il l’a essayé avec de l’hydrogène à l’état gazeux. Celui-ci est stocké à 700 bars et brûlé par un moteur thermique. En 2023, il a été décidé de le cryogéniser à -253 degrés. De cette façon, l’hydrogène est comprimé et brûlé à l’état liquide.

Le grand avantage de cette dernière formule est d’obtenir une densité d’énergie beaucoup plus élevée. Avec le même volume, Toyota affirme pouvoir doubler l’autonomie d’une voiture qui utilise de l’hydrogène à l’état gazeux. Cependant, ils ont fait les mêmes tours qu’il y a quelques années. Parmi les défis, la marque assure qu’il faut trouver des solutions pour « le développement d’une technologie de pompe à carburant capable de fonctionner à basse température, pour empêcher l’hydrogène de s’évaporer naturellement des réservoirs ».

Bien que Toyota souligne qu’il s’agit de plans à long terme, les chiffres ne sont pas encourageants. Guillermo García Alfonsín, expert dans le monde de l’automobile, souligne que le efficacité de combustion de l’hydrogène est très faible. En effet, bien que la densité d’énergie augmente, elle ne peut pas dépasser 40 %alors qu’avec la pile à combustible, il parvient à atteindre 60 %.

A ces défis industriels, il faut ajouter que la combustion de l’hydrogène génère des émissions de CO2 quasi imperceptibles mais continue à expulser dans l’atmosphère des NOx, des oxydes très nocifs pour l’homme et que l’Union européenne a proposé de réduire drastiquement avec un Euro 7 qui Il est actuellement en l’air. Tout indique que cette option peut être réservée à quelques-uns ou à des véhicules de compétition.

Photos | Toyota