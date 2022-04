Toyota dévoile le premier véhicule électrique depuis le RAV4 EV en 2014

Toyota bZ4X. (Photo : Toyota)

Toyota, le constructeur automobile le plus vendu aux États-Unis, lance son premier véhicule entièrement électrique en huit ans.

La société a dévoilé plus tôt le petit SUV bZ4X alimenté par batterie, qui commence à 42 000 € et peut parcourir jusqu’à 252 miles (406 kilomètres) par charge.

Le bZ4X, qui sera vendu dans le monde entier, s’ajoute aux 38 modèles de véhicules électriques actuellement en vente aux États-Unis, avec plus de 120 attendus d’ici 2025.

Bien qu’il n’ait pas une autonomie ou des performances révolutionnaires pour un véhicule électrique, le bZ4X est une entrée importante car il provient d’une marque de confiance qui convaincra certains acheteurs de passer des moteurs à combustion interne, a déclaré Stephanie Brinley, analyste principale pour Mobilité mondiale S&P.

Vous avez des acheteurs qui sont intéressés à vérifier cela mais qui ne sont peut-être pas disposés à essayer une nouvelle marque ou à quitter (Toyota) pour aller chez Chevrolet ou Ford, a déclaré Brinley. Alors que nous passons à un marché davantage dominé par les véhicules électriques, la réponse est vraiment de convaincre les propriétaires d’ICE (moteur à combustion interne) d’essayer quelque chose de nouveau.

Le bZ4X ressemble et est légèrement plus long, plus bas et plus large que le RAV4 de Toyota, le véhicule le plus vendu aux États-Unis qui n’est pas une camionnette. Il s’agit du premier véhicule électrique de Toyota depuis 2014, date à laquelle il a vendu pour la dernière fois une version électrique du RAV4.

Comme la plupart des véhicules électriques, il est rapide par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne. La version à traction intégrale peut passer de zéro à 60 miles par heure (97 kilomètres par heure) en aussi peu que 6,5 secondes, dit Toyota.

Les ventes commenceront dans les États qui ont des exigences de véhicules à zéro émission, puis s’étendront au reste des États-Unis, a déclaré Toyota. Le bZ4X sera exposé au Salon international de l’auto de New York, où les journées presse commencent cette semaine. Le salon est ouvert au public du 15 au 24 avril.

Toyota annonce son intention de proposer 15 véhicules électriques d’ici 2025, dont sept avec la marque bZ, qui signifie Beyond Zero.

Lorsque le bZ4X arrivera dans les salles d’exposition américaines en mai, les propriétaires devront probablement se dépêcher d’obtenir le crédit d’impôt fédéral de 7 500 € qui le rendrait plus abordable. Le constructeur automobile s’attend à ce que quelque temps avant la fin du mois de juin, il atteigne un plafond de 200 000 véhicules sur les crédits.

Après avoir atteint le plafond, les crédits seront progressivement supprimés au cours de l’année prochaine, atteignant zéro comme Tesla et General Motors l’ont déjà fait.

Toyota a atteint le plafond en grande partie en vendant des véhicules hybrides essence-électricité rechargeables tels que le RAV4 Prime, qui peut parcourir 42 milles à l’électricité avant de passer à un système hybride qui utilise un moteur à combustion interne.

Les constructeurs automobiles ont vendu près de 4,6 millions de véhicules électriques dans le monde l’année dernière. LMC Automotive, une société de conseil de l’industrie, s’attend à ce que ce chiffre passe à près de 7 millions cette année et à plus de 15 millions d’ici 2025. Pourtant, cela ne représentera qu’environ 15 % des ventes mondiales de véhicules.

(Presse associée)

