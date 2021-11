Toyota défend sa décision de ne pas signer d’engagement sur les émissions à la COP26 en qualifiant l’engagement de « difficile »

Reebok veste à col rond et teinte naturelle reebok classics - Midnight Pine, Midnight Pine - S

Tu as beaucoup de décisions difficiles à prendre dans une journée. Alors simplifie-toi la vie en adoptant cette veste en tissu éponge signée Reebok. Les logos ton sur ton et les coloris neutres te donnent un look épuré et élégant. Enfila-le et profite d'un maximum de confort. • Ce mannequin mesure 184 cm et porte une taille M. Son tour de poitrine est de 93 cm et son tour de taille est de 76 cm. • Conçue de façon responsable avec du coton biologique. • Coupe oversize. • Molleton 100 % coton bio. • Zip intégral et col de chemise.