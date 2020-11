Toyota Camry hybride. Mise à jour de l’image de la corolle

Texte: Carlos Moura

Date: 24 novembre 2020

Un peu plus de deux ans après sa mise en vente, la Toyota Camry hybride vient d’être mise à jour, avec une série de changements à l’intérieur et à l’extérieur.

Après un décalage de 15 ans sur les marchés européens, la Toyota Camry a été re-commercialisée sur le Vieux Continent dans le but de prendre la première place de la marque japonaise précédemment occupée par Avensis, qui a depuis été abandonnée.

La Toyota Camry hybride renouvelée sera mise en vente à l’automne 2020, équipée d’un moteur de 2,5 litres avec un système hybride, qui développe une puissance de 218 ch, destinée au marché des flottes, ce qui représente environ 85% du volume de ventes de ce modèle en Europe.

En termes d’image, la Camry 2021 a une signature visuelle qui se rapproche de la Corolla, mettant en valeur les pare-chocs redessinés et la calandre qui semble plus basse et plus large. La marque japonaise a présenté deux nouvelles jantes en alliage, 17 et 18 pouces.

Le changement le plus important se situe à l’intérieur avec l’introduction d’un nouvel écran tactile du système d’infodivertissement, très similaire à celui de la Corolla, du RAV4 et de la nouvelle Yaris.

Le système d’infodivertissement lui-même a également été mis à jour, avec un logiciel plus rapide et des temps de réponse plus courts. Comme précédemment, il peut être actionné en utilisant une combinaison de commandes physiques et tactiles.

La nouvelle Camry hybride devrait continuer à être commercialisée aux niveaux d’équipement Exclusif, Luxe et Limousine. Tous les modèles sont équipés d’un système Entry & Start, d’une commande d’assistance en montée et d’un régulateur de vitesse adaptatif pleine gamme.

