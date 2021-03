Toyota Aygo Cross. Le prologue du Concept Aygo X anticipe la ville révolutionnaire

Avec le prologue Toyota Aygo X, la marque japonaise montre les formes de la prochaine Aygo Cross, avec laquelle elle entend révolutionner le segment A.

A l’heure où la plupart des constructeurs abandonnent la classe ville, en raison de la difficile équation technologie / rentabilité associée à ces petites voitures, Toyota décide de s’attaquer, à commencer par le Design.

C’est au centre de développement et de design sophistiqué de la ville française de Nice que Toyota a donné naissance à l’héritier de Toyota Aygo. Il aura des formes SUV, des dimensions urbaines et une déclaration stylistique très forte, se faisant passer pour une petite voiture au style sophistiqué.

La priorité donnée au style apparaît dans l’ordre du modèle précédent, déjà beaucoup plus affirmatif en la matière que, par exemple, ses deux «cousines» Peugeot 108 et Citroën C1.

Malgré l’identité visuelle révolutionnaire et le peu d’informations diffusées jusqu’à présent, on sait que le nouvel Aygo n’aura guère droit à la source d’électrification dans laquelle Toyota est fertile. Pour des raisons de rentabilité, vous ne devez utiliser que des moteurs à combustion.

Plateforme de la nouvelle Yaris

Oui, vous aurez accès à une déclinaison de la nouvelle plateforme GA-B utilisée dans Yaris, la rendant rentable et profitant de sa modernité et de sa compatibilité avec les technologies les plus avancées du segment, principalement en termes de sécurité.

Grâce à la forme croisée, avec de grandes roues, des protections inférieures et des garde-boue musclés, le nouvel Aygo Cross promet une conduite agréable à partir d’une position élevée. Il comprendra également des solutions pratiques. conçu pour un usage urbain moderne.

LIRE TROP

Préparez un autre modèle. Toyota n’abandonne pas le segment A européen

Un exemple de ceci est l’attachement pour les vélos que vous collectez sur le pare-chocs arrière, les barres sur le toit et les caméras placées dans les boîtes des rétroviseurs, non pour les remplacer, mais tournées vers l’avant pour pouvoir filmer le voyage.

Nous pensons cependant que s’ils entrent en production, il s’agira certainement d’équipements optionnels.

Couleurs et formes gaies

Le choix des couleurs extérieures sera brillant et vif. Le thème du design d’intérieur sera également jeune, subordonné au thème hexagonal dans les détails. À l’extérieur, l’utilisation de la lumière est un élément fort de l’identification d’Aygo.

A l’avant, on retrouve une ligne lumineuse reliant les deux optiques très fines. Il en va de même à l’arrière, avec les lumières verticales et reliées par une ligne lumineuse, sous laquelle se trouve la poignée de porte.

Conçu et construit en Europe, Aygo Cross sera sur le marché solo, sans ses partenaires français habituels Peugeot 108 et Citroën C1.

Il devrait être dévoilé à la fin de cette année, pour être mis en vente en 2022, confirmant que Toyota a laissé derrière lui son temps de conception «gris».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂