Toyota abandonne-t-il le développement des moteurs V8? Vraisemblablement

Abandonner les moteurs V8 chez Toyota? Mais ne font-ils pas que des hybrides efficaces? Eh bien … avec Toyota étant l’un des plus grands constructeurs automobiles de la planète, vous n’attendriez rien d’autre d’une grande variété de véhicules et de leurs moteurs.

Les moteurs V8 de Toyota ont parcouru un long chemin – ils ont été une présence constante chez le constructeur japonais depuis 1963, avec l’introduction de la famille de moteurs V. Leur place serait progressivement reprise par la famille UZ à partir de 1989, et ceux-ci ont finalement commencé à être remplacé par la famille UR à partir de 2006.

Ces moteurs plus nobles équipent certaines des Toyota les plus nobles, comme la première génération de la Toyota Century, la berline de luxe de la marque japonaise.

Au fil des années, le terrain de la marque est devenu commun dans beaucoup d’entre eux, comme le Land Cruiser, mais aussi dans ses camionnettes Tacoma et le géant Tundra. Bien sûr, ils sont également passés par de nombreuses et nombreuses Lexus depuis 1989 (année de leur création), servant, en règle générale, de moteurs haut de gamme dans leurs gammes respectives.

C’est également chez Lexus que l’on a vu les variantes les plus énergiques de ces V8, ayant été le choix par défaut pour les modèles F de la marque japonaise: IS F, GS F et RC F.

La fin est proche

La fin semble proche pour ces géants mécaniques. Les raisons d’abandonner le développement des moteurs V8 chez Toyota sont faciles à identifier.

D’une part, des normes d’émission de plus en plus strictes et une électrification croissante font que le développement des moteurs à combustion interne se concentre de plus en plus autour de deux ou trois blocs clés. Avec l’aide de la suralimentation et de l’hybridation, il est possible d’atteindre des niveaux de puissance identiques et même supérieurs à ces moteurs de plus grande capacité, avec une consommation et des émissions inférieures.

D’autre part, Covid-19 et la crise qui en a résulté, ont accéléré la prise de certaines décisions – comme ne pas dépenser plus de fonds pour le développement de moteurs V8 -, le tout pour faire face à la perte de profits ou même aux pertes qui se produisent déjà dans le industrie.

La fin prématurée des moteurs V8 chez Toyota, comme on pouvait s’y attendre, a également affecté l’avenir de certains modèles. Le point culminant revient à la Lexus LC F, qui voit désormais son avenir assez compromis.

Lexus LC F ne se produira pas déjà?

C’était un fait que Lexus travaillait sur un nouveau V8 double turbo pour équiper votre superbe coupé, le LC. Ses débuts ne devraient pas avoir lieu sur la route, mais sur un circuit aux 24 Heures du Nürburgring. Avec les effets de la pandémie, les plans de développement de cette machine semblent avoir été annulés.

Ce qui mettrait également en péril quelle serait la version routière de ce modèle, le LC F.

Pour le moment, il n’est pas possible de confirmer si ce modèle a été définitivement annulé ou non. Ce serait certainement un grand adieu à ce type de moteur chez le géant japonais.

Au revoir V8, bonjour V6

Si les moteurs V8 chez Toyota semblent avoir leur destin fixé, cela ne signifie pas que nous ne continuerons pas à avoir des modèles Toyota et Lexus avec des moteurs plus puissants. Cependant, au lieu d’un V8 NA de grande capacité (capacité de 4,6 à 5,7 l), il y aura un nouveau V6 biturbo sous le capot.

Baptisé V35A, le V6 twin turbo équipe déjà le fleuron de Lexus, le LS (génération USF50, lancée en 2018), qui pour la première fois de son histoire ne dispose pas de V8. Dans la LS 500, le V6 d’une capacité de 3,4 l, délivre 417 ch et 600 Nm.

