Toyota a sa «voiture volante» prête: ils réussissent le premier vol d’essai et disent que c’est l’eVTOL le plus compact de tous

En 2017, Toyota a prévenu qu’ils voulaient préparer leur voiture volante pour 2020. Ils ont livré. Sous la marque SkyDrive, ils ont développé un eVTOL capable de transporter un pilote à l’intérieur et de prendre son envol. Un pas de plus vers votre objectif de «Taxi volant du futur» prévu pour 2023.





L’annonce officielle a eu lieu vendredi dernier, lorsque SkyDrive a publié une vidéo où montre votre eVTOL en fonctionnement et au décollage / atterrissage verticalement. Le SD-03 (nom du véhicule actuel qu’ils développent) a été testé au Toyota Test Field de Toyota City, près de Nagoya, au Japon. Pendant environ cinq minutes, la “voiture volante” de SkyDrive a plané dans les airs sans problèmes apparents.

Dans les tests, nous voyons comment le pilote décolle avec l’eVTOL sur la piste d’essai et se soulève de plusieurs mètres dans les airs. Après avoir effectué une série de manœuvres de roulis et de virage, il atterrit finalement sans problèmes apparents. Cependant, cela ne nous dit pas grand-chose sur la vitesse qu’il peut atteindre, le poids qu’il peut supporter ou combien de temps il peut rester en l’air.

Huit moteurs, quatre paires d’hélices, quatre mètres et un pilote

L’eVTOL de SkyDrive / Toyota n’est pas le premier et ne sera probablement pas le dernier que nous verrons. Airbus, Boeing, Uber, Dufor Aerospace ou UPS font également partie des entreprises qui travaillent également sur ce concept. Alors, en quoi SkyDrive est-il différent? L’une des choses qu’ils mentionnent est ont le plus petit eVTOL au monde.

Le SD-03 a un total de quatre paires d’hélices (une double hélice dans chaque coin) et ils disent qu’il ne mesure que deux mètres de hauteur et quatre de largeur et de longueur. Par analogie, ils indiquent qu’il ne faut que l’espace de deux voitures garées pour décoller et atterrir. À l’intérieur, il abrite un pilote et de l’extérieur, ils disent l’avoir conçu pour indiquer clairement la direction que suit le véhicule et avoir l’air aussi naturel que possible.

En ce qui concerne sa mécanique, il dispose d’un total de huit moteurs électriques, un pour chaque hélice. Avec cela, ils indiquent qu’ils atteignent une plus grande stabilité et surtout une sécurité en cas d’urgence et qu’une partie du véhicule tombe en panne. Chaque coin comporte deux hélices qui tournent dans le sens opposé entraînées par ces moteurs. Tout cela grâce à l’énergie électrique stocké dans la batterie eVTOL. Bien entendu, ils n’ont pas donné de détails sur l’autonomie, la capacité de la batterie ou la puissance totale de ces moteurs électriques.

La marque a indiqué qu’elle continuerait à effectuer des tests au cours des prochains mois dans le but d’améliorer eVTOL et de répondre aux exigences des autorités pour pouvoir opérer (il est entendu qu’au Japon). Ils espèrent que d’ici la fin de 2020, ils pourront également quitter le Toyota Test Field. En bref, un de plus qui ajoute à l’idée de taxis volants, avec 2023 comme année inscrite sur le calendrier. En attendant, on rêve:

Plus d’informations | SkyDrive