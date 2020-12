Toy Story: Pixar Boss répond à la question de Buzz Lightyear

C’est un fait de reconnaître « Histoire de jouet«Comme l’un des films les plus influents dans le domaine de l’animation en restant le premier long métrage qui, dans son intégralité, a été réalisé avec des graphismes de synthèse, devenant ainsi l’emblème principal du studio d’animation Pixar.

Depuis des années, les fans du film sont impliqués dans toutes sortes de débats et discussions sur la nature de l’un de ses personnages: Buzz l’Éclair. Sur la bande, même si Bourdonner insiste pour être un vrai « Gardien des étoiles»Et refusant de reconnaître que c’est un jouet, au moment où il Andy ou tout humain entre dans la pièce, reste immobile avec les autres.

Pete DocteurLe directeur de la création du studio d’animation qui a été l’un des scénaristes et superviseur de l’animation de l’histoire, a partagé quelques mots à ce sujet avec le Huffington Post. «Nous avons eu beaucoup de discussions avec ‘Jouet Récit‘, le premier, du type’ Oui Bourdonner Il ne sait pas que c’est un jouet, pourquoi reste-t-il rigide quand un enfant entre dans la pièce?

«Nous avons eu beaucoup d’explications et nous en avons parlé. Et à la fin, personne ne s’en souciait ». Les créatifs derrière le film auraient prévu de répondre à une autre question similaire dans « Monsters Inc.», Premier film de Docteur en tant que réalisateur. Les scénaristes auraient anticipé le genre de réaction des parents Huer en l’absence de sa fille dans la chambre.

«C’est l’une de ces questions que nous nous posons. Et nous traversons beaucoup de machinations différentes ou de scènes écrites. Nous n’en parlons pas vraiment, mais nous avons le sentiment: « Ok, le public n’a pas besoin de le savoir car Sulley ne sait pas. Et nous sommes avec Sulley. On s’en fout?' ».

Docteur Il a ajouté: «Quoi qu’en pensent vos parents, nous allons simplement l’ignorer. Et cela s’est avéré plutôt bon. » Quand il s’agit de quelques détails concernant les mondes fantastiques de Pixar, docteur considérez que certains détails restés sans réponse sont mieux laissés de cette façon.

« Je pense que la réponse courte est que vous devriez essayer de deviner où le public trouvera de l’importance ou du moins poussera son intérêt », conclut-il. Pixar vient de sortir via le catalogue de Disney + « Âme« , Bande dont l’adresse est Docteur avec l’équipe créative de « À l’envers».