Toy Story : la théorie qui dit qui est la vraie mère d’Andy

Pixar

Pixar a fait école avec ses films d’innombrables œufs de Pâques et les liens entre toutes ses histoires. En est-ce un autre exemple ?

©IMDBAndy, avant d’aller à l’université dans Toy Story 3.

Le premier des films histoire de jouetavec laquelle Pixar avait sa lettre d’introduction au monde est sur le point d’avoir trente ans. En 1995, le studio qui fait aujourd’hui partie de la famille Disney a fait le premier film jouet au cinéma Woody et Buzz l’Éclair, qui a changé à jamais le monde de l’animation. C’est cette même saga qui, des années plus tard, a fait changer certaines règles au sein du studio qui n’envoyait que ses suites en direct, mais avec histoire de jouet 2 a choisi de poursuivre une première sur grand écran.

Tout au long des quatre films de histoire de jouet (cinq si l’on compte les récentes Année-lumière), il y avait des personnages sans fin qui ont été présentés au public. Certains avaient des noms et d’autres pouvaient simplement être détectés par une caractéristique physique ou une séquence qui les aurait rendus emblématiques, comme le bébé qui apparaît comme un agent de sécurité dans Toy Story 3. Toutes les histoires de cette franchise étaient interconnectées, au point que l’une d’elles cacherait une vérité bien particulière : l’identité de la mère de Andy.

Comme nous le savons, dans tous les films de histoire de jouet la mère de Andy Il n’est jamais présenté avec nom et prénom. Cependant, cela aurait été résolu à partir de certains indices qui ont été plantés dans histoire de jouet 2qui permettent de faire le lien avec le reste des productions : le chapeau de cowboy qui Andy les usages. On sait très bien que ce chapeau n’est pas identique à celui de Boisé, il devrait donc faire partie d’une autre collection. Duquel? Asseyez-vous car ce détail vous époustouflera.

Si on fait attention, le chapeau de Andy il ressemble beaucoup à celui que tu as jessiela cow-girl qui apparaît dans histoire de jouet 2. Dans ce deuxième film de la saga, on apprend l’histoire de ce jouet et comment il a été abandonné par une fille nommée Emilie, qui l’a emmenée dans une boîte à un endroit où ils ont laissé des dons. Ladite boîte ne contenait pas un chapeau rouge que, scènes auparavant, nous avions vu dans le lit de Emilieavec des caractéristiques très similaires à celles de Andy. Est-ce alors que Emilie est en fait la mère de Andy et a-t-il pu retrouver son jouet longtemps plus tard ?

+L’indice à la fin de Toy Story 2

Il y a un autre détail que nous ne pouvons pas négliger quand nous pensons à histoire de jouet, Jessie et Emilie. Comme on s’en souvient, vers la fin du deuxième film Boisé convainc Jessie et le tir à la cible emménager avec lui dans la maison de Andy, puisqu’il les adopterait sans problème. Quand tu arrives dans ta chambre, Andy il éclate de joie et remercie sa mère pour les nouveaux jouets. N’importe quel adulte remarquerait bientôt un cadeau qu’il n’a pas donné. Dès lors, la logique pourrait être de penser qu’en réalité, la mère de Andy pourrait croire que son fils a fouillé de vieilles boîtes dans sa maison et a trouvé sa vieille poupée jessie, dont il a peut-être oublié qu’il a fait don dans son enfance. Qu’est-ce que tu penses?

