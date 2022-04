Toy Story : la mystérieuse théorie sur le père d’Andy

Pixar

Le film avec lequel Pixar est né a plus de 25 ans, a deux trilogies et un spin-off intitulé Lightyear sur le point de sortir en salles.

©IMDBLe premier film est sorti en 1995.

En 1995, Pixar a montré sa première lettre d’introduction au monde lors de la création du très célèbre histoire de jouet. L’histoire d’une poupée nommée Boiséqui a été soudainement déplacé par le nouveau jouet de Andy, Buzz l’Éclairmarqué toute une génération. Cela a même fait douter beaucoup à cause de l’idée principale du film : est-ce que les jouets prennent vie quand on ne les voit pas ?

Avec le temps, histoire de jouet poursuit son expansion et sort quatre films avec l’aide de Disney. Maintenant, en plus, il a été annoncé qu’il y aura un spin-off axé sur Buzz l’Éclair qui viendront s’ajouter aux courts métrages qui font aussi partie de cet univers. En ce sens, nous connaîtrons le passé de l’un des personnages les plus importants de la saga. Cependant, il n’est pas le seul personnage sur lequel on nous doit une explication.

Il y a plus de 5 ans, le youtubeur Michel Mozart a révélé une théorie particulière sur la Le père d’Andy. Comme il l’a dit dans une interview avec le journal aujourd’huiétait un ami du scénariste du film Joe Ranft jusqu’au moment de sa mort. Grâce à cela, il a pu accéder à une histoire méconnue de la saga des jouets, qui a à voir avec le sombre passé du père de Andy.

Mozart révélé qu’il n’avait jamais vu Le père d’Andy dans histoire de jouet puisque, en réalité, il est mort il y a longtemps de la poliomyélite et partagerait le même nom que son fils. Pour étayer cette théorie, il a expliqué que, par exemple, la typographie des noms sur la plante des pieds des Woody et Buzz sont différents, ou que la peinture sur les escaliers de la maison de Andy Il montre un garçon avec des lunettes mais il n’a jamais porté de lunettes, donc ça pourrait être son père.

Pourquoi Woody ne réalise-t-il pas qu’il est un autre Andy ?

Selon Mozartla clé pour défendre cette position est que, lorsque Andy récupéré à Boisé et a commencé à jouer avec lui, il ressemblait déjà beaucoup à son père et c’est pourquoi son jouet n’a jamais remarqué la différence. Il y a des décennies, lorsque des enfants ont été diagnostiqués avec la poliomyélite, tous leurs biens ont été brûlés pour empêcher la propagation de la maladie. La seule chose qui serait restée serait cette poupée de cow-boy qui a fini par être le protagoniste de la saga. Tu es d’accord?

