Toy Story est sorti il ​​y a 25 ans aujourd’hui, Pixar se joint aux fans pour célébrer

Pouvez-vous croire que cela fait 25 ans que nous avons été présentés pour la première fois à Woody et Buzz Lightyear dans le classique Pixar Histoire de jouet? L’aventure animée comique qui suit la vie de plusieurs jouets à huis clos, lorsque les enfants sont absents, est sortie pour la première fois en salles en 1995. Et c’est devenu un succès instantané à succès qui a donné naissance à une franchise qui comprend 4 films et compte, plusieurs courts métrages d’animation, une série télévisée dérivée et quelques émissions spéciales télévisées. Aujourd’hui, Pixar célèbre le 25e anniversaire du film qui a tout déclenché, partageant ce nouvel art unique avec des fans de tous âges.

Histoire de jouet est un film américain de comédie d’animation par ordinateur produit par Pixar Animation Studios et publié par Walt Disney Pictures. Premier long métrage de réalisateur de John Lasseter, c’était le premier long métrage entièrement animé par ordinateur, ainsi que le premier long métrage de Pixar.

Dans le film, Woody (Tom Hanks), une poupée de cow-boy au bon cœur qui appartient à un jeune garçon nommé Andy (John Morris), voit sa position de jouet préféré d’Andy menacée lorsque ses parents lui achètent une action Buzz Lightyear (Tim Allen) figure. Pire encore, l’arrogant Buzz pense qu’il est un véritable astronaute en mission pour retourner sur sa planète natale. Lorsque la famille d’Andy déménage dans une nouvelle maison, Woody et Buzz doivent échapper aux griffes du voisin inadapté Sid Phillips (Erik von Detten) et retrouver leur garçon.

Avec le nouvel art publié par Pixar pour célébrer Histoire de jouet et son 25e anniversaire de sortie, le studio partage également un concept art sympa qui présente un premier regard sur Buzz et Woody dans leur conception initiale.

Disney + entre également dans l’action. Ils insistent sur le fait que la seule façon de passer ce dimanche chargé de couvre-feu paresseux est de marathoner tous les films. Chacun est disponible pour diffuser exclusivement sur Disney +, y compris l’original Histoire de jouet, sa première suite Histoire de jouets 2, arrivé en novembre 1999, le très populaire Toy Story 3, qui est sorti plus d’une décennie plus tard en 2010, et ce qui est actuellement la dernière, mais peut-être pas la dernière, suite avec Histoire de jouets 4, sorti en 2019.

Jon Erlichman se lance également dans le plaisir, offrant un aperçu de la façon dont le film a été réellement réalisé. Il montre quelques premières animatiques sur ce qui semble être un ordinateur très ancien. Histoire de jouet était une merveille d’innovation et de technologie lors de sa sortie initiale. Vous pouvez voir comment cela s’est passé dans le tweet ci-dessous.

Suivant la grande tradition de Histoire de jouet, Forky pose une question est également en streaming sur Disney +. Il existe également plusieurs courts métrages et même une série dérivée animée Buzz Lightyear pour vérifier si vous êtes si enclin. De nombreux fans sont venus souhaiter au film un joyeux 25e anniversaire également.

