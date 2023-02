Toy Story 5 ramènera Buzz et Woody

Avec Disney annonçant qu’ils travaillaient sur »histoire de jouet 5 », de nombreux fans ont commencé à se demander si l’histoire se concentrerait à nouveau sur Woody et Buzz Lightyear, les personnages principaux apparus depuis le premier opus. Maintenant l’acteur Tim Allen qui exprime Buzz dans la langue originale des films, a confirmé que les deux personnages reviendraient.

Par le biais de son compte Twitter officiel, Allen a écrit « A bientôt Woody! », ce qui implique qu’il jouera à nouveau le Space Ranger préféré au cinéma, également accompagné de sa phrase populaire « To Infinity and Beyond ». Il n’a pas encore été confirmé si Tom Hank Il reprendra la voix de Woody dans »Toy Story 5 ».

Buzz et Woody sont apparus pour la dernière fois dans « Toy Story 4 », un film de 2019 qui aurait vu le duo de jouets se séparer. Bien qu’il ait confirmé sa participation au prochain épisode, Allen a refusé de mentionner comment Buzz et Woody se rencontreront.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé que le studio développait de nouvelles suites à ses grands films d’animation. En plus de »Toy Story », d’autres propriétés qui auront des suites sont »Frozen » et »Zootopia ». Iger n’a pas confirmé si « Toy Story 5 » servirait de suite directe au film précédent ou s’il aurait de nouveaux personnages, donc le tweet d’Alen est la première confirmation du retour de Buzz et Woody.

La franchise »Toy Story » a vu son premier spin-off intitulé »année-lumière », un film censé raconter l’histoire du personnage réel qui a inspiré la création du jouet Buzz l’Éclair. Cependant, Allen n’a pas fourni la voix de Buzz dans ce film, mais plutôt l’acteur. Chris Evans celui qui était chargé de donner la parole au protagoniste.

Allen a ensuite exprimé sa confusion concernant la prémisse de « Lightyear » et a remis en question la décision de raconter une histoire « Toy Story » qui n’incluait pas Buzz et Woody. « Il n’y a vraiment pas de Toy Story Buzz sans Woody », a-t-il déclaré. Hanks a également déclaré qu’il ne comprenait pas la décision de Disney de ne pas choisir Allen comme voix de Buzz dans « Lightyear ».

»Toy Story 5 » n’a pas encore de date de sortie.