Toy Car Racer Hot Wheels Unleashed Fuite

Ce n’est peut-être pas la meilleure source d’actualités PlayStation, mais vous pouvez toujours compter sur le Microsoft Store pour une bonne fuite à l’ancienne. Certes, nous allons sur une branche ici: Hot Wheels déchaîné a été mis en vente le 30 septembre et nous sommes en supposant il arrive sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Nous essaierons d’obtenir une confirmation à ce sujet, et nous mettrons à jour lorsque nous aurons le mot.

Néanmoins, le jeu est développé par Milestone, la société italienne industrieuse derrière environ un milliard titres de motos. «Collectionnez les meilleurs véhicules de l’univers Hot Wheels, construisez des pistes spectaculaires et plongez dans des courses à couper le souffle», lit-on dans le texte de présentation. « Démarquez-vous en mettant en valeur votre personnalité avec l’éditeur de livrée exclusif. »

Cela ressemble un peu à Trackmania d’après ce que le développeur décrit: «Prouvez vos compétences en participant à des courses impressionnantes et préparez-vous pour le pur plaisir. Dérive, charge le booster et lance-toi dans des boucles spectaculaires. Mais attention: si vous êtes trop lent, la gravité fera son travail. Vous pourrez partager vos morceaux sur Internet, et vous pourrez même décorer «votre propre pièce» avec les objets que vous collectionnez.

Si la manipulation est bonne – et Milestone n’est pas un gros problème dans ce département – alors nous pensons que cela pourrait être très amusant. On dirait qu’il combine l’aspect collectathon du fandom Hot Wheels avec des courses d’arcade de style Trackmania et des tonnes de personnalisation. Avec la mise en ligne de la page Microsoft Store, nous soupçonnons qu’une annonce officielle est imminente.