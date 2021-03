« Toy Boy »: Álex González, le remplaçant de Michele Morrone dans la saison 2

« Garçon jouet»A fait sensation lors de sa première création en septembre 2019. La série espagnole a été produite par Atresmedia pour être diffusée avec Antena 3, et a connu peu de temps après un succès international lorsqu’elle a été acquise par Netflix pour sa distribution respective sur la plate-forme de diffusion.

En août 2020, « Garçon jouet« A été renouvelé pour une deuxième tranche et, bien que la série n’ait pas reçu beaucoup d’attention, mais elle a reçu beaucoup de critiques, en Espagne lorsque Antenne 3 l’a créé, il a eu beaucoup de succès lorsqu’il a été distribué par Netflix dans un cas très similaire à celui de « Le braquage d’argent».

Bien que la vraie bombe du moment vienne quand il a été annoncé que l’acteur italien Michele Morrone J’allais participer à cette deuxième saison. Le protagoniste de « 365 DNI« A causé beaucoup de controverse avec son film en Netflix, ayant des opinions partagées sur son personnage, ce qui en fait un excellent ajout au casting de « Garçon jouet».

Malheureusement, il a été récemment révélé qu’il ne faisait plus partie du casting de « Garçon jouet » saison 2, et sera remplacé par Alex Gonzalez, en changeant également le personnage qui avait été créé pour que Morrone l’interpréter. Que s’est-il exactement passé et pourquoi cette décision a-t-elle été prise?

ÁLEX GONZÁLEZ, LE REMPLACEMENT DE MICHELE MORRONE DANS LA SAISON 2 DE «TOY BOY»

Álex González a déjà rejoint le casting de « Toy Boy » saison 2 (Photo: Instagram)

Comme indiqué par le support FormulaTV, apparemment la production de « Garçon jouet«Était prêt à commencer le tournage malgré la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cette maladie a contraint de nombreux projets audiovisuels à être annulés ou retardés, et Atresmedia a été l’une des nombreuses affectées par l’environnement.

La société avait annoncé le 28 juillet 2020 qui avait donné le feu vert à saison 2 de « Garçon jouet», Mais la production a pris plus de temps que prévu en raison de la pandémie. Maintenant, tout est prêt pour démarrer les enregistrements, donc l’équipe dirigée par Pablo Roa Oui Fernando Sancristóbal ils ont déménagé.

Michele Morrone ne fera plus partie de « Toy Boy » (Photo: Instagram)

Ils sont venus à Malaga cette semaine pour effectuer les dernières répétitions avant le tournage, en gardant la plupart de ses protagonistes et antagonistes au sein de la série. Selon le support susmentionné, parmi eux devraient être Michele Morrone, mais en fin de compte, il n’a pas participé à ces procès en raison de problèmes personnels.

L’agenda de l’Italien ne pouvait pas correspondre aux dates fixées par la production, il a donc été remplacé par l’acteur Alex González. Morrone était de jouer le patron d’une discothèque chic où des strip-teaseuses dirigées par Jésus Mosquera ils devraient travailler pour découvrir la vérité sur Phillip Norman.

Il était censé être l’un des frères italiens surnommés Le Turc Oui Rania, mais maintenant le script devra être adapté pour que Gonzalez Vous pouvez assumer ce rôle sans avoir à mentir sur votre origine. Reste à voir comment l’histoire s’adaptera pour intégrer cet acteur et à quel point elle changera avec l’idée originale du saison 2.

Les scénaristes doivent adapter le scénario pour qu’Álex González joue le rôle (Photo: Instagram)

D’un autre côté, Morrone n’est pas le seul à sortir de la production de « Garçon jouet». L’acteur Carlos Scholz Il ne participera pas non plus à cette seconde partie, même si cette information était déjà connue depuis les protagonistes de cette production de Avion à avion, le principal responsable de la diffusion de la série sur le petit écran.

La saison 2 de « Garçon jouet”Viendra de la main de Atresmedia dans son service de streaming exclusif pour l’Espagne, qui sera ensuite distribué par Netflix à un public international via sa plate-forme. On ne sait pas encore s’il y aura une troisième partie, mais les fans espéreront le mieux et cela peut-être Morrone rejoignez la série dans le futur.