Toxicité, mauvaise ambiance

D’une création en direct à un clip complet. Vous pouvez désormais voir et entendre la chanson d’Ibai sur les réseaux sociaux.

La vie vous donne des surprises que l’on ne sait pas où les attraper. Cependant, il semble que sur Internet il y ait toujours quelqu’un qui soit prêt à en profiter et à lui donner un point plus… créatif. C’est le cas du Chanson Ibai, qui a déjà clip vidéo officiel et est prêt et vu pour la détermination de la peine.

Grâce à l’une de ses phrases, maintenant pour la mémoire, nous avons maintenant une chanson qui vise à devenir un hymne. Et pas seulement ça. C’est aussi un succès retentissant puisqu’il est à peine sorti et ses reproductions comptent pour des centaines de milliers. Si ce que Ibai n’obtient pas …

La chanson s’appelle The Ibai Quartet et son refrain se lit littéralement «Toxicity out, bad vibes out. Vous m’appelez grosse et je vous serre la main ». Toute une déclaration d’intention et une compilation de phrases presque bibliques qui définissent ubno des streamers et créateurs de contenu les plus réussis du moment.

Ce clip vidéo a été enregistré grâce à la collaboration entre Ibai, Ortopilot et Lucas Requena. Ces deux derniers ont fait ce qui est humainement possible pour faire sonner le streamer (maintenant « chanteur ») … bien. Autotune, arrangements et autres choses que seul un magicien de la musique peut faire, eh bien.

Dans la vidéo, nous verrons Ibai chanter, avec des scènes enregistrées depuis son domicile, mais ce n’est pas la seule scène. Profitant de ce que nous offrent les réseaux, ils se sont enregistrés depuis leur domicile, évitant ainsi les problèmes que nous pose actuellement COVID.

Il ne reste plus qu’à attendre de voir le nombre d’enregistrements que cette chanson bat car elle vise déjà assez haut. Mais dire un chiffre serait sûrement un euphémisme. Alors asseyez-vous et, vous savez. Toxicité.