Townfall : les fans découvrent un message caché dans le nouveau jeu Silent Hill

Les fans de »Silent Hill »ils ont découvert un message caché dans la bande-annonce du nouveau jeu »Silent Hill : Chute de la ville ». Présenté pour la première fois dans la récente émission de Konamile petit devant montre une télévision portable clignotant avec diverses scènes de terreur, mais certains utilisateurs de Reddit ont détecté un message dans l’audio de la bande-annonce.

En prenant le son et en l’analysant à l’aide d’un spectrogramme, la phrase « Quel que soit le cœur de cette ville s’est maintenant arrêté » peut être entendue. Les fans ont dû jouer l’audio à travers différentes fréquences pour révéler le message complet, ce qui pourrait donner un indice sur l’intrigue. Du jeu.

D’autres ont découvert que la lecture de l’audio à l’envers pouvait entendre le nom d’Alessa, un personnage introduit dans les jeux précédents en tant que fille torturée et vénérée par le gouvernement diabolique de la ville de Silent Hill. Dans le premier jeu, il est révélé qu’Alessa est responsable de la malédiction incurable qui affecte toute la ville.

De plus, les utilisateurs ont trouvé un message d’aide en code Morse, accompagné des mots « Votre chair est faible ». Sur la base de toutes ces découvertes, les fans spéculent sur le fait que » Silent Hill: Townfall » se concentrera sur l’exploration de la trame de fond terrifiante de Silent Hill et sur la façon dont la ville maudite et désolée des jeux est née.

» Townfall » était l’un des cinq nouveaux projets annoncés lors du livestream officiel de Konami de la franchise d’horreur de survie. Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur le jeu, le développeur Pas de code Il a déjà travaillé sur des expériences narratives pour d’autres jeux tels que »Stories Untold » et »Observation ».

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour » Silent Hill: Townfall », mais il a été confirmé que de nouveaux détails seront révélés en 2023.