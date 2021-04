Toutes nos annonces audio de Spotify Talks Sweden – Spotify

Aujourd’hui, à Spotify Talks Sweden, nous avons partagé des connaissances, de l’inspiration et des actualités pour les artistes, podcasteurs et marques suédois. Des artistes, des labels, des podcasteurs et des annonceurs des pays nordiques ont assisté à un événement unique d’une heure avec certaines de nos mises à jour passionnantes provenant de la région.

Le public a entendu notre responsable nordique du contenu, Johan Seidefors, et responsable des ventes publicitaires, Caroline Måhl; notre responsable musical local, Daniel Breitholtz, et responsable du podcast Karin Bäckmarket leurs équipes éditoriales. Les meilleurs artistes et podcasteurs locaux aiment Veronica Maggio, Anders Lundin, et Isak Jansson se sont joints pour partager leurs points de vue sur le streaming audio et comment Spotify les a soutenus tout au long de leur carrière. Responsable de la marque nordique d’Adidas, Henrik Hallberg, s’est également joint pour parler de deux campagnes d’artistes réussies sur lesquelles nous avons travaillé ensemble, et du directeur des investissements nordiques de l’agence média OMD, Marcus Norberg, a parlé de la puissance de l’audio avec Caroline Måhl. L’événement a été modéré par Amie Bramme Sey, un journaliste et modérateur fantastique et l’hôte de notre propre émission exclusive Spotify Raseriet.

Le public a également apprécié une performance en direct de Molly Sandén, l’une des plus grandes pop stars de Suède. Elle a récemment été nominée pour un Oscar pour la voix de My Marianne dans la chanson originale.Husavik. » Molly a fait une performance intime de son dernier single, « Nån annan nu.«