Toutes les voitures ont-elles une boîte noire comme celle du VUS de Tiger Woods?

Nous savons maintenant que Tiger Woods a déclaré aux policiers enquêtant sur son accident de voiture le 23 février qu’il n’était pas seulement sûr de ce qui s’était passé, mais qu’il ne se souvenait même pas d’avoir conduit avant l’accident.

Nous avons également appris que le shérif du comté de LA avait demandé et obtenu un mandat de perquisition leur permettant d’examiner les données recueillies par la boîte noire du véhicule du golfeur.

Ce que nous ne savions pas, c’est que, tout comme les avions et les vaisseaux spatiaux, les voitures ont des boîtes noires.

Est-ce que chaque voiture a une boîte noire?

Cela pourrait être une nouvelle pour vous aussi, compte tenu du fait que nous entendons rarement parler de boîtes noires en dehors des reportages sur les accidents d’avion, pour lesquels ces enregistreurs de vol indestructibles sont utilisés pour déterminer la cause d’un accident.

Cependant, les boîtes noires, techniquement appelées boîtes télématiques et souvent appelées enregistreurs de données d’événements, sont devenues de plus en plus populaires dans les véhicules depuis les années 90 – et aujourd’hui, il est nécessaire que tous les nouveaux modèles de voitures vendus aux États-Unis en soient équipés. .

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) exige que tous les enregistreurs de données d’événements suivent au moins ces 15 variables spécifiques.

1. Changement de la vitesse de collision avant.

2. Valeur maximale de la variation cumulée de la vitesse.

3. Heure à partir du début de la collision à laquelle se produit le changement maximal de la vitesse de marche avant.

4. Vitesse.

5. Accélérateur du moteur: accélération mesurée par le capteur de position du papillon sur la pédale d’accélérateur par rapport à une position complètement enfoncée.

6. Frein de service, activé ou désactivé pour détecter si la pédale de frein a été enfoncée.

7. Cycle d’allumage, crash: nombre de cycles d’alimentation appliqués à l’appareil d’enregistrement au moment de l’accident.

8. Cycle d’allumage, téléchargement: au moment du téléchargement, le nombre de cycles d’alimentation appliqués à l’appareil d’enregistrement avant le téléchargement EDR.

9. État de la ceinture de sécurité du conducteur.

10. Témoin d’avertissement de l’airbag frontal, allumé ou éteint.

11. Déploiement de l’airbag frontal, temps de déploiement côté conducteur.

12. Déploiement de l’airbag frontal, temps de déploiement du côté passager avant droit.

13. Nombre d’événements de crash distincts survenus dans les cinq secondes.

14. Temps écoulé entre l’événement 1 et 2, comme un dérapage et une collision.

15. Dossier complet enregistré, oui ou non.

Les fabricants peuvent également inclure des points de données supplémentaires, mais ceux-ci sont généralement censés exclure la localisation GPS, la vidéo et l’audio.

Des boîtes noires sont installées à l’intérieur de la voiture, généralement dans le tableau de bord, et sont donc à la fois hors de vue et difficiles d’accès. Il n’y a cependant aucun moyen de supprimer les données ou de désactiver vous-même la boîte noire.

La boîte noire de votre voiture peut-elle être utilisée contre vous au tribunal?

Seuls 15 États ont actuellement des lois spécifiant qui peut accéder aux données de la boîte noire, mais en général, personne, pas même votre compagnie d’assurance, ne peut extraire les données sans votre autorisation ou une ordonnance du tribunal.

Il n’est pas rare que les boîtes noires de véhicules agissent en tant que «témoins» contre les conducteurs au tribunal. Alors que ces données étaient généralement utilisées pour recueillir des informations statistiques sur le trafic depuis les années 90, de plus en plus de policiers locaux utilisent des boîtes noires dans les affaires pénales.

En fait, plusieurs affaires au cours des dernières années ont permis aux procureurs de condamner ou de disculper des conducteurs d’infractions pénales en utilisant les données obtenues dans des boîtes noires.

Pourquoi la police a-t-elle obtenu un mandat de perquisition pour la boîte noire du SUV de Tiger Woods?

Dans le cas de Woods, l’affidavit révèle qu’il était inconscient lorsqu’il a été retrouvé sur les lieux de l’accident, qui s’est produit près de la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes dans le sud de la Californie.

«Le chauffeur a dit qu’il ne savait pas et ne se souvenait même pas d’avoir conduit», écrit Johann Schoegl, adjoint du shérif du comté de Los Angeles, dans la demande adressée au tribunal. «Le conducteur a été soigné pour ses blessures à l’hôpital et on lui a demandé à nouveau comment la collision s’est produite. Il a répété qu’il ne savait pas et ne se rappelait pas avoir conduit.

L’article continue ci-dessous

Woods a été hospitalisé après l’accident et a subi une intervention chirurgicale pour plusieurs blessures à la jambe. Au moment de l’incident, les responsables ne croyaient pas que l’alcool était impliqué, mais ne pouvaient pas exclure d’autres substances. Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a depuis déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de déficience de quelque nature que ce soit.

Le golfeur se remet toujours à l’hôpital des effets de l’accident survenu alors qu’il se remettait encore d’une blessure au dos qui l’avait empêché de s’entraîner et de participer à des tournois.

Dans sa demande de mandat pour recevoir des données de la boîte noire de Woods, Schoegl a déclaré qu’il pensait que les données pourraient déterminer la cause de l’accident. Cela inclurait la vérification de la vitesse à laquelle Woods voyageait lorsque l’accident s’est produit.

Le rapport a également affirmé que les données et les informations que la police a connues à ce jour sur l’accident «constituent des preuves qui tendent à montrer la commission d’un crime ou d’un délit».

Le shérif Villanueva a déclaré que l’enquête en cours sur l’accident n’avait pas été déclarée enquête criminelle.

Cependant, pour obtenir un mandat de perquisition, il faut démontrer la cause probable.

TMZ rapporte avoir été informé par plusieurs sources d’application de la loi qu ‘ »il y avait des raisons probables de croire qu’un crime a pu être commis, et les sources d’application de la loi disent que l’infraction possible est un délit de conduite imprudente. »

Bien qu’aucun crime précis n’ait été répertorié comme suspecté, l’affidavit a répété explicitement qu’il n’y avait aucune preuve de conduite avec facultés affaiblies.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement.