Toutes les versions de mars 2021 d’Amazon, Filmin et Disney +: ‘Invincible’, ‘Falcon and the Winter Soldier’, ‘Feels Good Man’ et plus

Une bonne partie de super-héros nous attend en mars sur Amazon Prime Video, Disney + et Filmin. «Invincible» de Robert Kirkman, avec sa satire de super-héros de l’héritage avec des pouvoirs; lsuite aux aventures de Falcon et du Soldat de l’Hiver après leur passage dans les films Avengers; et un héros qui ne porte pas de cape: le créateur de Pepe the Frog, tentant dans un documentaire d’arracher sa créature des griffes du suprémacisme blanc. Ce sont les nouvelles de mars pour Amazon Prime Video, Disney + et Filmin.

Amazon Prime Video: nouveaux films, séries et documentaires

‘Invincible’

Basée sur une bande dessinée de longue date (elle a duré quinze ans) de Robert Kirkman (créateur de The Walking Dead), cette série animée exclusive d’Amazon repense un peu notre vision des super-héros dans le style de ce qu’Amazon lui-même a fait dans ‘The Garçons, mais avec un ton plus lumineux et coloré … bien que tout aussi violent et satirique. En elle Nous découvrirons l’histoire d’Omni Man (JK Simmons), un super-héros dont l’héritage doit être hérité par son filsou. La série commence par trois épisodes d’une heure la première semaine, une durée qui distingue «Invincible» des autres séries animées.

Autres premières d’Amazon Prime Video

‘Le roi de Zamunda’ (05/03)

«Loi et ordre: Unité spéciale pour les victimes» T11-13 (06/03)

‘Le prêtre’ (03/10)

‘Jack et Jill’ (03/10)

‘Les secrets que nous cachons’ (03/10)

‘Faire leur marque’ (03/12)

« Bons gars » (13/03)

‘Nekrotronic’ (03/14)

‘Le bon combat’ S3 (03/14)

‘Absentia’ (26/03)

‘Tempérance’ (26/03)

‘Invincible’ S1 (03/26)

« L’enfer à la frontière » (31/03)

Disney +: nouveaux films, séries et documentaires

‘Falcon et le soldat de l’hiver’

Les productions télévisuelles Marvel ont pris de l’ampleur et ne semblent pas disposées à ralentir d’un iota. Pour le moment, nous sommes toujours dépendants de ce qui a déjà été vu dans la première décennie des films Marvel, et après la fin de « Scarlet Witch and Vision », c’est au tour de « Falcon and the Winter Soldier », deux Avengers chics sous l’ombre de Captain America. Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent leurs rôles pour affronter Zemo de Daniel Brühl dans une série qui, après avoir flirté avec la comédie «Wandavision», fait face au défi complexe de reproduire l’épopée cinématographique.

Autres premières de Disney +

Filmin: nouveaux films, séries et documentaires

« Se sent bon homme »

Un documentaire qui aborde l’un des processus mémétiques les plus uniques de ces dernières années: comment Pepe the Frog, un personnage d’une bande dessinée eschatologique et innocente indépendante est devenu un symbole de suprémacisme blanc. Les abîmes les plus insondables sur Internet sont les véritables protagonistes de cette histoire vraie dans laquelle un artiste tente de reprendre le contrôle (et la dignité) de sa création.

Autres premières de Filmin