Toutes les versions d’avril 2021 d’Amazon, Filmin et Disney +: «  I Care a Lot  », «  Angel  », «  Belladonna of Sadness  » et plus

Notre examen des actualités sur les plateformes de streaming se termine (pour ce mois-ci), et la vérité est que il y a beaucoup et varié à trouver sur Disney +, Amazon Prime Video et Filmin: De l’animation culte aux comédies noirâtres, en passant par les séries classiques de vampires et de détectives. Voici notre sélection des meilleures de leurs nouveautés pour le mois d’avril.

Amazon Prime Video: nouveaux films, séries et documentaires

‘Je me soucie beaucoup’

Après avoir trébuché sur la possibilité de sortir en salles et sur d’autres plateformes, enfin Cette comédie satirique la plus noire avec Rosamund Pike et Peter Dinklage vient exclusivement sur Amazon, et réalisé et écrit par J Blakeson, responsable du post-apocalyptique «The Fifth Wave». Pike joue un escroc professionnel qui profite d’un mécanisme légal pour s’occuper des personnes âgées sans famille, les envoyer dans des résidences et conserver leurs biens. Mais dans l’une de ces opérations, il rencontre des criminels impitoyables.

Disney +: nouveaux films, séries et documentaires

‘Ange’

Bien qu’il n’atteigne pas les moments de gloire de sa série mère, ce spin-off de ‘Buffy’ (également disponible sur Disney +) est une vraie joie, avec ce ton entre la comédie de vampire, le film policier et le drame d’avocat. Il a quelques saisons centrales capables de se mesurer dans l’esprit et des moments mythiques avec les meilleurs moments du vampire slayer et le secondaire dont il hérite qui en font une obligation pour les fans de buffy.

Filmin: nouveaux films, séries et documentaires

‘Belladone de la tristesse’

Un seigneur féodal abuse d’une jeune femme lors de leur nuit de noces et elle conclut un pacte avec le diable pour mener à bien une terrible vengeance. Ongle chef-d’œuvre récemment récupéré, restauré et perdu prônant la libération sexuelle. Il est produit par le père du manga, Osamu Tezuka, et réalisé par l’un de ses principaux disciples, Eiichi Yamamoto. Le résultat, visuellement expérimental et extraordinairement sensuel, est l’un des grands classiques cachés de l’histoire de l’animation.

