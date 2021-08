Toutes les sorties StarzPlay de septembre

Avec un public de plus en plus éloigné des écrans du câble et souhaitant organiser sa propre grille de fiction, StarzPlay a rejoint la liste des plateformes qui proposent des contenus mensuels à leurs abonnés. Dans ce cas, neuf nouveaux produits ont été annoncés, dont la nouvelle série produite par 50 Cent et l’arrivée de Spider-Man : Homecoming, des mois après la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home.

Le plus grand poids en termes de premières pour StarzPlay sera placé dans le monde de la fiction épisodique. En ce sens, il y aura à la fois des premières absolues, telles que BMF, ainsi que des suites d’autres qui ont déjà commencé, telles que les remarquables Heels avec Stephen Amell et Alexander Ludwig.

Ce qui vient en septembre

SÉRIES

Dr Mort (12 septembre. Nouveaux épisodes tous les dimanches)







Dr Mort raconte l’histoire terrifiante de la vie réelle du Dr Christopher Duntsch, une étoile montante de la communauté médicale de Dallas. Jeune, charismatique et apparemment brillant, le Dr Duntsch Je construisais une belle carrière de neurochirurgien, mais tout a soudainement changé. Les patients ont été admis dans sa salle d’opération pour des procédures rachidiennes complexes mais au lieu d’obtenir ces résultats, ils ont été laissés définitivement mutilés ou morts. Alors que le nombre de morts augmentait, deux collègues médecins, le neurochirurgien Robert Henderson et le chirurgien vasculaire Randall Kirby, ils ont décidé de l’arrêter.

Famille mafieuse noire (26 septembre. Nouveaux épisodes tous les dimanches)







BMF, est inspiré de l’histoire vraie de deux frères qui ont émergé des rues délabrées du sud-ouest de Détroit à la fin des années 1980 et ont donné naissance à l’une des familles criminelles les plus influentes d’Amérique. La direction charismatique de Demetrius « Big Meech » Flenory, le sens des affaires de Terry « Southwest T » Flenory et la vision de l’association fraternelle au-delà du trafic de drogue et dans le monde du hip-hop ferait des frères une icône mondiale. Leur foi inébranlable dans la loyauté familiale sera ce qui les rendra plus forts, mais en même temps ce qui les amènera à un point de rupture.

Livre de Pouvoir III : Élever Kanan (Fin de saison le 26 septembre)







Situé dans le sud de la Jamaïque, Queens en 1991, Élever Kanan est la préquelle de la franchise originale Pouvoir. C’est un drame familial tentaculaire qui tourne autour de l’arrivée à l’âge de Kanan austère; Le mentor, partenaire et adversaire de Fantôme Oui Tommy, qui est finalement tué dans une grêle de coups de feu dans le huitième épisode de l’avant-dernière saison de Pouvoir.

Talons (Nouveaux épisodes tous les dimanches)







Talons est l’histoire d’hommes et de femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle dans les petites villes. Situé dans une communauté géorgienne très unie, une promo de lutte familiale suit dans laquelle deux frères et rivaux se battent pour l’héritage de leur défunt père. Sur le ring, quelqu’un doit jouer le gentil, « le visage » du spectacle, et quelqu’un doit jouer son ennemi juré, le talon d’Achille. Mais dans le monde réel, ces personnages peuvent être difficiles à rencontrer ou à laisser derrière eux.

L’acte (Maintenant disponible)







La première saison se concentre sur Blanchard gitan, une fille essayant d’échapper à la relation toxique qu’elle entretient avec sa mère surprotectrice, Dee Dee. Sa quête d’indépendance finit par ouvrir la boîte de Pandore, qui aboutit finalement au meurtre.

Les gangs de Londres (Maintenant disponible)







Depuis 20 ans Finn wallace Il était le criminel le plus puissant de Londres, maintenant il est mort et personne ne sait qui a ordonné son assassinat. Avec des rivaux partout, c’est aux impulsifs Sean Wallace, avec l’aide de la famille Dumani dirigée par Ed Dumani, prends la place de ton père. Comme si cela ne suffisait pas, le nouveau poste de Sean fait des ravages dans le monde criminel international et Pinson d’Elliot être le seul qui pourrait vous aider et être votre allié. Elliot, est un méchant opportuniste mystérieusement intéressé par la famille Wallace. Le destin lui sourit enfin et Elliot Il finit dans le plus grand groupe criminel de Londres. Les gangs de Londres est l’un des nominés pour Emmy en prime time 2021 dans la catégorie « Performance acrobatique exceptionnelle ».

Règne (Maintenant disponible)

L’histoire commence en 1557 lorsque Marie, reine d’Ecosse, doit quitter le couvent dans lequel elle vivait vers la France, pour épouser Prince François II de France et ainsi sceller une alliance entre les deux pays et pouvoir combattre l’Angleterre, qui menace d’envahir l’Ecosse. En arrivant en France, Marie retrouve ses meilleurs amis : Greer, Lola, Kenna Oui Aylee, qui sont aussi ses dames de compagnie. Marie il devra affronter les inimitiés, les intrigues et les trahisons qui régissent la vie à la cour de France.

FILMS

Spider-Man : Retrouvailles (1er septembre)







Le jeune Pierre Parker commencez à naviguer dans la nouvelle identité trouvée en tant que super-héros du lanceur Web.

Ils sont comme des enfants 2 (1er septembre)







La suite de Son como Niños. Après avoir ramené sa famille dans sa ville natale pour être avec ses amis et ses enfants, Lenny, découvrez qu’entre les anciens et les nouveaux intimidateurs, les chauffeurs de bus schizophrènes, les flics ivres à ski et les 400 bloqués à une soirée costumée, des situations folles se produisent parfois.