Toutes les sorties en août 2020 d’Amazon, Filmin, Disney + et Starzplay: ‘Misfits’, ‘Jack’s House’ et plus

Le mois d’août n’est pas très riche en actualités, mais il y a des détails intéressants à mettre en évidence à partir de ce que proposent les différentes plateformes de streaming. ‘Misfits’ est un excellent apéritif pour le prochain ‘The Boys’, il y a des films d’auteur pour arrêter un train sur Filmin et Disney + a retardé ses propositions liées au MCU mais en retour nous apporte un documentaire sur l’un des créateurs les plus pertinents de son l’histoire.





Amazon Prime Video: nouveaux films, séries et documentaires

Série complète ‘Misfits’

Un mois après la première de la deuxième saison de ‘The Boys’ ici même sur Amazon Prime Video, c’est le bon moment pour récupérer cette modeste et fantastique série britannique, dans laquelle un groupe de jeunes délinquants accomplissant des tâches d’aide communautaire reçoit des super pouvoirs ils n’ont pas demandé. De belles performances, un humour hideux et voyou, et quelques surprises pour les traqueurs de visage connus, comme l’apparition de Joseph Gilgun, futur Cassidy dans «Preacher».

Autres versions d’Amazon Prime Video

‘Inés del Alma Mía’ (31/07)

‘Interstellaire’ (1/08)

‘Rocky’ saga 1 à 5 (1/08)

‘Misfits’ T1-5 (08/01)

«24» T1-8 (1/08)

Bandits Bandits (08/03)

‘La religieuse’ (08/04)

Arkansas (08/05)

‘Pain et cirque’ (08/07)

«1917» (08/10)

La course la plus difficile du monde: Eco-Challenge Fiji T1 (08/14)

‘Torrente’ Complete Saga (08/14)

‘Black Swan’ (08/14)

‘Sur la corde raide’ (08/14)

‘Fear the Walking Dead’ S5 (08/15)

“ Nos coeurs Chemichal ” (21/08)

‘Eaux sombres’ (08/24)

«Get Ducked!» (28/08)

Filmin: nouveaux films, séries et documentaires

«La maison de Jack»

Si vous avez besoin d’un peu de viscéralité après l’extraordinaire spectacle de cinéma d’auteur que Filmin a dévoilé fin juillet avec le Atlántida Fest, voici un auteur qui ne se laisse pas classer: Le dernier de Lars Von Trier est une blague aux dépens de ses critiques, ultraviolents, fous et en colère. Avec la complicité d’un fantastique Matt Dillon en tueur en série impitoyable et de Bruno Ganz dans l’un de ses derniers rôles, le film mêle humour, violence, horreur et satire. Une montagne russe de la folie.

Autres premières de Filmin

‘Lovecut’ (08/01)

‘Sexe’ (2/08)

‘iNumber Number’ (7/08)

‘Badland’ (08/07)

‘Monsieur. Jones ‘(08/10)

‘Hippocrate’ (08/11)

‘Gagarine: pionnière de l’espace’ (08/13)

‘Elle me déteste’ (14/08)

‘Harlots: Courtisanes’ (08/18)

‘Jack’s House’ (22/08)

‘Temps avec toi’ (27/08)

‘Surge’ (27/08)

Disney +: nouveaux films, séries et documentaires

«Howard»

Dans un mois particulièrement clairsemé dans les nouvelles pour Disney + (à l’origine, cela allait être le mois de la première de “ Le faucon et le soldat de l’hiver ”, mais le coronavirus a été responsable de déjouer les plans), met en avant ce documentaire sur la figure de Howard Ashman, l’un des principaux responsables de la renaissance de Disney dans les années 90. C’est lui qui a composé les paroles de classiques comme ‘Aladdin’, ‘Beauty and the Beast’ ou ‘The Little Mermaid’, leur insufflant une personnalité, un humour et une humanité uniques, les rapprochant de l’esprit de Broadway. Ce documentaire rappelle sa figure et son impact sur l’entreprise.

Autres versions de Disney +

‘Phineas et Ferb, le film: Candace contre l’univers’ (28/08)

‘Howard’ (8/7)

Starzplay: nouveaux films, séries et documentaires

“ Meurtres à la ferme de la Maison Blanche ”

Une série basée sur des événements réels qui compte un crime terrible qui a dévasté trois générations de la même famille en 1985, tué dans une ferme de l’Essex. Les victimes étaient Sheila Caffell, ses jumeaux de six ans, Daniel et Nicholas, et ses parents adoptifs, Nevill et June Bamber. Le premier suspect est Sheila elle-même, souffrant de schizophrénie, mais bientôt de terribles détails sur l’affaire commencent à faire surface.

