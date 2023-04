Toutes les sorties de films sur Star+ en mai 2023

Shot Casque cross Shot Furious Reflex bleu 2023 57 / 58 cm - M

Casque motocross Shot Furious Reflex bleu Découvrez les nouveaux casques Furious de la marque Shot, au très bon rapport qualité/prix. Designs originaux, différents coloris mat ou brillant et une qualité de renommée. L'intérieur est confortable pour que chacun puisse profiter de ses sorties motocross en toute sérénité. Pour un total look, complétez votre casque avec la tenue tout terrain et les gants assortis. - Poids 1300gr +/- 50gr - Homologué selon la Norme ECE 2206 - Coque SRS Synthetic Reinforced Shell - 2 tailles de coques et 2 EPS pour un ajustement parfait - Insert de mentonnière «Shock-Absorber» - 9 diffuseurs frontaux et 7 extracteurs arrière pour un flux d’air optimisé - Intérieur «Morpho-Conforming» - Intérieur entièrement démontable et lavable en tissu hypoallergénique ventilé - Visière ventilée - Protection vernis haute résistance Polyuréthane (PU) - Système de fermeture «Double D» ​ CASQUE SHOTTailles XSSMLXL2XLTour de tête53-54cm55-56cm57-58cm59-60cm61-62cm 63-64cm