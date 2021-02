Toutes les sorties de films sur Netflix pour mars 2021

Le catalogue Netflix est en perpétuel mouvement et mars 2021 ne fera pas exception: s’il supprimera des titres importants comme Godzilla ou The Godfather, il en inclura d’autres pour équilibrer l’échelle et continuer à offrir des nouvelles à ses utilisateurs. Outre les classiques du cinéma, le mois prochain lancera de nouvelles bandes dont vous pourrez profiter sur la plateforme. Consultez la liste complète avec toutes les premières de films qui arrivent!

Liste complète des sorties de films sur Netflix pour mars 2021

1 mars

Batman commence – 2005 | Le premier film de Batman avec Christian Bale.

Biggie: J’ai une histoire à raconter – 2021) | Documentaire sur le célèbre rappeur The Notorious BIG.

Blanche Gardin: Bonne Nuit Blanche – 2021 | Stand-up spécial.

Lié – 2021 | Documentaire musical sur le DJ argentin Hernán Cattaneo.

Amour stupide fou – 2011 | Comédie romantique sur un homme en disgrâce après un divorce qui réintègre la scène des rencontres. Avec Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone et Julianne Moore.

Dance avec les loups – 1990 | Western qui a remporté 7 Oscars avec et réalisé par Kevin Costner.

Comment être vraiment mauvais / Meine teuflisch gute Freundin – 2018 | Comédie allemande sur l’envoi de la fille du diable sur Terre pour recruter des gens pour aller en enfer.

Je suis une légende – 2007 | Will Smith survit dans une ville de New York infestée de zombies.

Invictus – 2009 | Biopic sur Nelson Mandela (joué par Morgan Freeman) cherchant à unir le pays avec le rugby.

Jason X – 2001 | Jason Voorhees arborant une nouvelle machette et un nouveau look.

Tuer Gunther – 2017 | Taran Killam écrit, dirige et joue dans ce thriller d’action-comédie sur un groupe de meurtriers.

Lego Marvel Spider-Man: vexé par Venom – 2019 | Spécial animé pour Spiderman de Marvel.

Nuits à Rodanthe – 2008 | Film romantique sur un médecin ambulant qui entame une liaison avec une femme mariée en Caroline du Nord.

Homme de pluie – 1988 | Drame quatre fois primé aux Oscars avec Dustin Hoffman et Tom Cruise.

Sept âmes dans le château du crâne – 2013 | Une romance d’action japonaise où sept âmes énergiques font face à la sombre menace grandissant dans le sombre château du crâne.

Étape 4: Miami Heat – 2012 | Le quatrième volet de la série de concours de danse où Emily se rend à Miami dans le but de devenir danseuse professionnelle

Tenacious D dans The Pick of Destiny – 2006 | Le film comique de Jack Black et Kyle Gass où le couple espère devenir le plus grand groupe de tous les temps.

Le Chevalier Noir – 2008 | Le deuxième des films Batman de Nolan.

La poursuite du bonheur – 2006 | Will Smith joue un vendeur qui lutte dans l’espoir de remettre sa vie sur les rails.

Jour d’entrainement – 2001 | Gagnant d’un Oscar, ce thriller policier de Denzel Washington parle d’un flic qui passe sa première journée au travail en tant qu’officier des stupéfiants.

Deux semaines de préavis – 2002 | Sandra Bullock et Hugh Grant comédie romantique.

Première année – 2009 | Comédie de Jack Black et Michael Cera.

2 mars

Noir ou blanc – 2014 | Mike Binder écrit et dirige ce drame sur un veuf en deuil qui espère obtenir la garde de sa petite-fille.

Moxie – 2021 | Le deuxième film original Netflix d’Amy Poehler sur une jeune timide de 16 ans qui déclenche une révolution au sein de son école.

Parker – 2013 | Jason Statham, thriller d’action et braquage.

Havre de sécurité – 2013 | Josh Duhamel dirige cette romance de dame sur une jeune femme qui apparaît dans une ville avec beaucoup de bagages.

4 mars

Papillon – 2020 | Film romantique indonésien.

5 mars

Lave-chiens – 2021 | Film espagnol colombien sur un jeune baron de la drogue en herbe.

Destination Alakada – 2020 | Comédie nigériane.

Sentinelle – 2021 | Film de guerre français sur une femme qui s’en prend à l’homme qui a fait des choses impensables à sa sœur.

8 mars

Bombay Rose – 2019 | Film d’animation de l’Inde sur une jeune danseuse qui s’échappe d’un mariage arrangé.

11 mars

Coven of Sisters – 2020 | Drame de la période espagnole se déroulant en 1609 sur des femmes accusées de sorcellerie.

Le détroit de Block Island – 2020 | Film d’horreur indépendant sur la famille d’un pêcheur en danger lorsqu’une force tue littéralement son entreprise.

12 mars

Juste à temps – 2021 | Comédie sur un commis de librairie qui s’occupe maintenant de manière inattendue de la jeune fille de son cousin.

Le papier vit – 2021 | Drame turc sur un homme qui travaille dans un quartier pauvre.

Aujourd’hui Oui! – 2021 | Film de famille mettant en vedette Jennifer Garner sur les parents qui ne peuvent pas dire non aux demandes de leurs enfants.

14 mars

Audrey – 2020 | Documentaire qui plonge dans la vie d’Audrey Hepburn. Réalisé par Helena Coan.

15 mars

Le BFG – 2016 | Redémarrage BFG de l’action en direct de Disney.

Le dernier blockbuster – 2020 | Documentaire sur le dernier magasin Blockbuster restant à Bend, Oregon.

16 mars

RebellComedy: Tout droit sorti du zoo – 2021 | Promotions de stand-up.

Sauvages – 2012 | Blake Lively, Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, John Travolta, Benicio del Toro et Selma Hayek apparaissent dans ce thriller d’action-crime sur deux cultivateurs de marijuana qui s’attaquent au cartel mexicain de la drogue.

le 17 mars

Catch.er | Thriller mystérieux sur un homme qui devient le principal suspect des meurtres de sa femme.

Operation Varsity Blues: Le scandale des admissions au collège – 2021 | Enquêter sur le scandale selon lequel les enfants riches peuvent entrer dans des universités de premier plan.

18 mars

Illusions mortelles – 2021 | Thriller sur un romancier qui engage une femme pour devenir sa baby-sitter quand il commence à réaliser que la fiction qu’il écrit devient réalité.

Obtenez la chèvre / Cabras Da Peste – 2021 | Comédie d’action espagnole sur deux policiers inutiles qui perdent la tête.

Nate Bargatze: le plus grand américain moyen – 2021 | Spécial stand-up.

Skylines – 2020 | Film de science-fiction britannique sur un virus qui transforme les extraterrestres hybrides contre les humains restants.

Le film Fluffy: l’unité par le rire – 2014 | Comédie spéciale avec Gabriel Iglesias.

19 mars

Qui est le boss – 2020 | Comédie romantique nigériane.

le 20 mars

Hôpital – 2017 | L’horreur malaisienne se déroule dans un hôpital abandonné.

Jiu Jitsu – 2020 | Nicolas Cage apparaît dans cette épopée de science-fiction sur un ancien ordre de combattants combattant de puissants envahisseurs spatiaux.

22 mars

Philomène – 2013 | Steve Coogan et Judi Dench apparaissent dans ce biopic, qui a été nominé pour quatre Oscars.

23 mars

Loyiso Gola: désapprendre – 2021 | Spécial stand-up sud-africain.

24 mars

Seaspiracy – 2021 | Documentaire sur un cinéaste qui entreprend de découvrir les dommages causés par les humains à l’océan.

25 mars

Pris par une vague – 2021 | Film romantique italien.

Agence secrète de contrôle magique – 2021 | Film d’animation russe sur une agence secrète qui envoie ses agents Hansel et Gretal combattre la sorcière.

26 mars

Une semaine loin – 2021 | Film de musique chrétienne sur un adolescent en difficulté qui participe à un camp d’été.

Mauvais voyage – 2020 | Lil Rel Howery et Eric Andre s’associent dans cette comédie qui combine une comédie de road trip entre amis et un véritable spectacle de farces en caméra cachée.

Croupier – 1998 | Le drame policier de Clive Owen sur un écrivain engagé comme croupier de casino.

29 mars

Mandela: longue marche vers la liberté – 2013 | Biopic sur Nelson Mandela.

30 mars

7 mètres: l’histoire de Chris Norton – 2020 | Documentaire sur le long voyage de Chris Norton pour mener sa femme dans le couloir.

Octonauts et l’anneau de feu – 2021 | Nouveau film d’animation basé sur l’univers des Octonauts où les Octonauts doivent créer un navire pour sauver les créatures des océans des catastrophes naturelles imminentes

31 mars

À la porte de l’éternité – 2018 | Biopic sur Vincent van Gogh avec Willem Dafoe.

Homme araignée 2 – 2004 | Épuisé d’être Spider-Man, Peter Parker abandonne son identité de super-héros et laisse la ville sans protection à la merci du docteur Octopus.

