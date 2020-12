Toutes les sorties de films Netflix en janvier 2021

Il y en a de moins en moins pour la nouvelle année et Netflix a déjà présenté sa liste de tous les nouveaux films qui sortiront sur sa plateforme en janvier 2021. La liste comprend de nouvelles productions originales, des classiques de tous les temps et des blockbusters du 21e siècle.

Dans Divulgacher Nous vous présentons la liste complète de tous les nouveaux films dont vous pouvez profiter Netflix Amérique latine dès le premier jour de l’année à venir.

Ce sont toutes les premières de films à regarder sur Netflix en janvier 2021

Fragments of a Woman – Nouveau film original Netflix

7 janvier

Avec Vanessa Kirby et Shia Labeouf, il suit l’histoire d’une femme essayant de surmonter la perte récente de sa fille unique.







Daddy for Two – Nouveau film original Netflix

15 janvier

Une jeune fille de 18 ans décide de parcourir le monde à la recherche de son père biologique. Le problème est qu’il y a deux hommes qui pourraient l’être, comment découvrirez-vous la vérité?







Risk Zone – Nouveau film original Netflix

15 janvier

Des producteurs de Misión de Rescate et The Old Guard, vient à Netflix, Zona de Riesgo. Avec Anthony Mackie et Damson Idris, il raconte l’histoire d’un pilote de drone qui doit s’infiltrer dans une zone à haut risque pour localiser un appareil qui peut mettre fin au monde.







Sortir de l’armoire – Exclusivité Netflix

22 janvier

Une drôle de comédie romantique espagnole qui raconte l’histoire de deux femmes sur le point de se marier. Lorsque le fils de l’une d’elles rencontrera la petite-fille de l’autre, tous deux seront surpris par la décision des deux femmes mais trouveront bientôt un nouveau sens au mot amour.







White Tiger – Nouveau film original Netflix

22 janvier

Inspiré d’un roman classique du New York Times, il raconte l’histoire d’un jeune conducteur issu d’une famille aisée qui parvient à sortir de la pauvreté et à sauver sa famille. Cependant, ce sera beaucoup plus difficile que vous ne l’imaginiez.







The Excavation – Nouveau film original Netflix

29 novembre

Une bonne vie présente engage une archéologue amateur pour fouiller ses terres. Avec la Seconde Guerre mondiale imminente, les deux font une découverte qui pourrait changer le destin de la Grande-Bretagne à jamais.







Bajocero – Nouveau film original Netflix

29 janvier

Un nouveau thriller d’action espagnol qui suit un policier coincé dans une camionnette avec plusieurs criminels. Que sont-ils prêts à faire pour survivre?







Ohana: un trésor magnifique – Nouveau film original Netflix

29 janvier

Deux frères trouvent un trésor caché pendant leurs vacances à Oahu, ils doivent maintenant commencer une nouvelle aventure.

Autres films à regarder sur Netflix en janvier 2021

Vampires – 1er janvier

Cela ne fait que commencer – le 1er janvier

Le livre des secrets – 1er janvier

Fall Out 2 – 1er janvier

Mamma Mia: Nous revoilà – 7 janvier

Lurking – 12 janvier

Jumanji: dans la jungle – 16 janvier

La malédiction de Blackwood – 16 janvier

ROUGE – 29 janvier