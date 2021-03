Toutes les similitudes entre La Casa de Papel et Sky Rojo

Après le dur nid-de-poule que la pandémie de coronavirus a provoqué dans le monde, l’industrie cinématographique se réorganise peu à peu. C’est le cas d’Álex Pina, qui tourne actuellement la cinquième saison de Le braquage d’argent et bientôt pour sortir sa nouvelle fiction: Ciel rouge.

Après avoir traversé un passage raté par Antena 3 (chaîne espagnole dans laquelle il a été publié), Le braquage d’argent Il a provoqué une grande fureur dans le monde entier grâce à son arrivée sur Netflix. Et, pour cette raison, Pina a dans l’histoire comme le créateur d’une des séries les plus emblématiques de ces dernières années.

Les protagonistes de La Casa de Papel sont maintenant prêts pour un nouvel opus. Source: (Getty)



À l’heure actuelle, la saga des voleurs les plus redoutés d’Espagne est sur le point de se terminer. Apparemment, l’histoire du professeur et son groupe diffusera sa cinquième et dernière partie en Avril de cette année et, bien qu’il n’y ait encore rien confirmé, Tout indique que la date choisie sera le 30 de ce mois.

Même si, pour autant que Pina ses extrémités d’aventure avec Le braquage d’argent, Sa tête est la nouvelle première qui porte également son nom: Ciel rouge. Ce sera le 19 Mars quand Netflix ajoute à son catalogue cette nouvelle histoire mettant en vedette Lali Espósito et Miguel Ángel Silvestre.

Lali Espósito et Miguel Ángel Silvestre seront les protagonistes de Sky Rojo. Source: (Instagram: skyrojo)



Dans sa nouvelle idée, le réalisateur raconte l’histoire de trois prostituées qui échappent du club où ils travaillent après un accident violent. Avec des chapitres de 25 minutes, Ciel rouge s’adapte au visionnage excessif de Netflix et, selon Lali Espósito, « a tout pour faire le tour du monde».

C’est ce qui s’est passé avec Le braquage d’argent, Qui fait une tournée dans le monde et a augmenté la renommée de ses protagonistes. De plus, il est inévitable que chaque fiction d’Álex Pina ne soit pas marquée comme «la nouveauté du créateur de La Casa de Papel», mais à cette occasion, la relation entre l’un et l’autre est bien visible. Vol constant, pari sur la frénésie, la violence, les moments tendres, le rire ou le drame sont ce qui prévaut dans les deux bandes.