Toutes les séries et films HBO sortent en avril 2021

HBO C’est l’un des meilleurs streamings que nous avons actuellement en Amérique latine, comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney +. La plateforme vit seule ses derniers mois dans cette zone géographique, puisqu’à partir de juin elle sera disponible HBO Max, dont nous connaissons déjà tout le contenu qu’il contiendra. Pendant, Vous pouvez continuer à profiter de ce service avec les séries et les films qui arriveront en avril 2021. Consultez la liste complète!

+ Séries et films à venir sur HBO en avril 2021:

– SÉRIES

5 avril

Demain: Justo Gil arrive en migrant vers la ville, son grand charisme lui permettra de socialiser avec les jeunes de la gauche divine mais une tournure inattendue des événements fait de lui un informateur de la police politique franquiste.







11 avril

Les Nevers: Une histoire épique qui suit un gang de femmes victoriennes qui rencontrent des capacités inhabituelles, des ennemis implacables et une mission qui pourrait changer le monde.







18 avril

Jument d’Easttown: Un détective d’une petite ville de Pennsylvanie enquête sur un meurtre local tout en essayant d’empêcher sa vie de s’effondrer.







23 avril

Un spectacle de croquis de Black Lady – Saison 2: Une comédie de sketch d’une demi-heure écrite par et avec Robin Thede.







27 avril

Sergio Mendes: Dans le ciel de la joie: Une célébration joyeuse et cinématographique de cet artiste musical unique, qui reste aussi vital et pertinent aujourd’hui que lorsqu’il a fait irruption sur scène avec son groupe, Brasil ’66. Utilisant une approche riche et multicouche de la narration, le film fouille profondément pour révéler les forces qui ont façonné son incroyable voyage.

– FILMS

1 avril

Tourner: Une version moderne du conte classique d’Oliver Twist.

Mortal Kombat Lengends, la vengeance du scorpion: Hanzo Hasashi perd son clan, sa famille et sa vie lors d’une attaque par un clan ninja rival. Vous avez la possibilité de participer à un tournoi interdimensionnel pour sauver vos proches pendant que d’autres combattants tentent de sauver le royaume de la Terre de l’anéantissement.







3 avril

Midway, bataille dans le Pacifique: L’histoire de la bataille de Midway, racontée par les chefs et les marins qui l’ont combattue.







9 avril

Un pour tous: Un enseignant suppléant accepte un emploi d’enseignant de sixième année dans un village inconnu. Il doit aider un élève à s’adapter à son retour à l’école, même si aucun de ses camarades ne veut de lui.

10 avril

Musique, glamour et célébrité: Dans l’industrie musicale compétitive, Grace Davis (Tracee Ellis Ross) est une superstar, une véritable légende qui a atteint le sommet de sa carrière. Maggie (Dakota Johnson) est son assistante personnelle, qui rêve de devenir un jour productrice de musique.







17 avril

L’île fantastique: L’énigmatique M. Roarke réalise les rêves secrets de ses invités, mais ils se transforment rapidement en cauchemars.







24 avril

La galerie des cœurs brisés: Après une rupture, une jeune femme décide d’ouvrir une galerie où les gens peuvent laisser des bibelots de relations passées.

Des mots sur les murs de la salle de bain: Diagnostiqué avec une maladie mentale au milieu de sa dernière année de lycée, un adolescent ingénieux et introspectif a du mal à garder le secret alors qu’il tombe amoureux d’un brillant camarade de classe qui l’inspire à ne pas être défini par son état.