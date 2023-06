Toutes les séries avec Julián Cerati de Perfil Falso sur Netflix

in

L’acteur qui donne vie à Inti dans la série avec Carolina Miranda a ravi les yeux des abonnés Netflix. Découvrez d’autres fictions comme Pálpito et plus encore !



© Renata Bolivar /NetflixJulián Cerati joue Inti dans Perfil Falso.

La série colombienne Faux profil n’arrête pas de collectionner de nouveaux fans dans Netflix partout dans le monde. Cette histoire, qui commence par une supercherie via une application de rencontres, a catapulté les acteurs qui mènent le projet. L’un d’eux est Julien Cératil’interprète de inti qui a participé à d’autres fictions sur la plateforme de streaming. Rencontrez-les tous ici!

+ Toutes les séries avec Julián Cerati sur Netflix

– Faux profil

Son tube le plus récent est Faux profilla série de 2023 créé par Pablo Illanès et avec Carolina Miranda et Rodolfo Salas. A cette occasion, il n’a fait que 10 épisodes dans Netflix qui suivent Camila, une femme qui rencontre l’homme de ses rêves grâce à une application de rencontres. Mais après une romance idyllique, il envisage de lui faire une surprise qui finit par la piéger dans un faux paradis.

– Pulpite

Dans 2022 arriver Pressentiment pour Netflix. séries de deux saisons présente la performance de Julián Cerati dans la peau de Thomas. Cette fiction créée par Léonard Padron Il met en scène un homme cherchant à se venger de l’organisation de trafic d’organes qui a assassiné sa femme et s’implique avec désinvolture avec la femme qui a reçu son cœur.

– Chichipatos

Julián Cerati donne vie à samuel dans chichipatosune série de 2020 avec deux saisons disponible à Netflix. Cette création de dago garcía suit un magicien maladroit qui réussit le plus gros tour de sa vie : faire disparaître un criminel très recherché de la scène. Maintenant, vous devrez payer pour cette décision folle.

– La première fois

L’acteur a également personnifié Gustavo Pabon dans La première fois. Également créé par dago garcía pour Netflixprésente un total de 13 épisodes et se déroule dans un collège pour hommes en Colombie dans les années soixante-dix. Après l’arrivée d’une fille mystérieuse, l’institution va commencer à briser ses stéréotypes, ses règles et parfois le cœur.

