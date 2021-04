Toutes les salles de cinéma chinoises doivent désormais projeter des films de propagande au moins deux fois par semaine

Un nouveau rapport a annoncé que les cinémas chinois recevaient l’ordre de montrer des films de propagande, conformément à un nouvel ordre des autorités du pays. Ceci est important pour plusieurs raisons, dont la moindre n’est pas que la Chine est maintenant là avec les États-Unis comme l’un des plus grands marchés cinématographiques au monde. La Chine a même dépassé les États-Unis au box-office en 2020. Mais maintenant, alors que le cinéma est revenu à la normale, les responsables chinois utilisent la popularité des théâtres pour présenter leur propagande.

Selon un nouveau rapport, les cinémas faisant partie de l’Alliance nationale des cinémas Arthouse doivent programmer des « films exceptionnels » pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste. La programmation devait commencer le 1er avril. Les films seraient « étroitement axés sur les thèmes d’aimer le parti, d’aimer la nation et d’aimer le socialisme ». Ils «chantent aussi les louanges de … et font l’éloge du Parti, de la patrie, de son peuple et de ses héros». Il s’agit de l’une des nombreuses ordonnances récentes transmises par l’Administration nationale du cinéma et le Département de la propagande du pays aux industries chinoises du cinéma et du divertissement.

Non seulement les cinémas inclus dans le NAAC, soit environ 5 000 à travers le pays, doivent programmer au moins deux de ces projections par semaine, mais ils doivent «attacher une grande importance [to the screenings], exécutez-les sérieusement … organisez-les minutieusement et assurez-vous que les résultats sont tangibles. « Les salles doivent s’assurer que » non seulement ces films sont programmés, mais que leurs projections sont bien suivies. » ces théâtres.

Les responsables ont également publié une liste de films qui doivent être projetés en Chine dans le cadre du programme. Ils ont inclus Combattre le Nord et le Sud (1952) Guérilla ferroviaire (1956) Bataille sur la montagne Shangganling (1956) Le détachement rouge des femmes (1960) Soleil rouge (1963) Zhang Ga le garçon soldat (1963) Fils et filles héroïques (1964) Le soulèvement de Nanchang (1981) Offensive des cent régiments (2015) Bataille de la rivière Xiangjiang (2016) Le sacrifice (2020) et Guerre des mines terrestres (2021). Les théâtres sont invités, avant tout, à promouvoir l’idéologie de la pensée Xi Jinping.

Le directeur de l’Administration nationale du film et haut fonctionnaire du Département de la propagande, Wang Xiaohui, a également récemment défini plus de directives pour les lieux. De grandes expositions et des représentations théâtrales détaillant les «grandes réalisations et l’expérience précieuse» du Parti doivent être programmées. Les membres du parti et les officiels doivent être invités. Un lot «d’œuvres littéraires et artistiques de grande valeur idéologique et artistique» doit également être créé dans le même but. Les films, dit-on, joueront un grand rôle dans le mouvement de « propagande de masse et d’éducation ».

Il reste à voir comment cela affectera la diffusion générale des films et les prochaines sorties d’autres pays. Godzilla contre Kong a récemment eu une énorme exposition en Chine, gagnant plus de 70 millions de dollars lors de son ouverture. Les studios hollywoodiens misent sur la sortie de superproductions, dont beaucoup ont déjà été retardées à plusieurs reprises, dans le pays pour enfin voir un retour sur investissement. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: Salles de cinéma