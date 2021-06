Millie Bobby Brown a confirmé qu’elle est dans un grand moment à la fois professionnellement et personnellement. S’il ne cesse de grandir dans sa carrière en tant que actrice, productrice et femme d’affaires, maintenant il a ajouté une nouvelle grande nouvelle : il est en couple avec Jake Bongiovmoi, fils du célèbre chanteur. Ce samedi, des photos des jeunes marchant main dans la main ont fuité. La romance rejoint d’autres connaissances que l’actrice a eues au cours de ses 17 ans à peine. Examinez-les tous !

Toutes les romances que Millie Bobby Brown a eues

Jake bongiovi

La relation avec Jacob Hurley Bongiovi fait l’objet de rumeurs depuis avril et début juin, la jeune femme de 19 ans a posté une photo avec elle. Maintenant, ils ont été vus ensemble et les images sont irréprochables : main dans la main et marchant à travers Los Angeles.

Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown (@bubbas_stranger)



Roméo Beckham

En mars 2019, les versions ont augmenté selon lesquelles Millie sortait avec le fils d’autres célébrités comme David et Victoria Beckham. Le couple s’est rencontré lors d’un événement de l’UNICEF, où l’actrice a rendu une reconnaissance particulière à l’ancien footballeur. Là, ils l’ont présenté à Roméo et depuis lors, ils ont maintenu le contact. La romance avec le jeune homme qui a actuellement 18 ans a duré plus d’un an, mais fin 2019, il a été annoncé que le couple avait pris fin.

Millie Bobby Brown et Romeo Beckham (Hollyscoop Youtube)



Noah schnaps

Leurs dernières interactions sur les réseaux sociaux ont fait naître des rumeurs selon lesquelles les stars de Stranger Things sortaient ensemble. Schapp répond régulièrement à chaque message de l’actrice et ensemble, ils ont collaboré sur Tik Tok. Cependant, tout semble être resté dans une grande amitié et camaraderie car cela ne transcendait pas plus que cela.

Noah Schnapp et Millie Bobby Brown (Getty)



Joseph Robinson

En janvier 2020, on a appris que Millie sortait avec ce joueur de rugby de 18 ans. Le jeune homme lui-même l’a officialisé en postant une photo d’eux sur Snapchat. Les adolescents n’ont eu aucun problème à cacher leur relation, mais en août 2020, ils ont rompu pour des raisons inconnues.

Joseph Robinson et Millie Bobby Brown (Instagram)



Jacob Sartorius

C’était le premier petit ami de Bobby Brown. La relation avec le chanteur a commencé à se faire entendre en octobre 2017 par les messages qu’ils ont partagés sur les réseaux sociaux. Déjà en février 2018, le couple avait décidé de rendre public car ils célébraient la Saint-Valentin. Les garçons sont devenus le jeune couple le plus recherché et n’étaient pas sans controverse en raison de la controverse suscitée par leurs photos de baisers. En août 2018, la jeune fille alors âgée de 14 ans a posté un message annonçant sa rupture avec Jacob en bons termes.