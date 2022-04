Toutes les romances de Chris Evans qui n’ont jamais vraiment existé

L’acteur Marvel était lié à des dizaines d’actrices et de chanteuses de manière amoureuse. Découvrez qui ils sont et comment sont nées les théories des fans !

© GettyChris Evans, l’un des personnages de Marvel Studios.

Pour

Depuis que Chris Evans est devenu l’un des acteurs les plus reconnus d’Hollywood, tant par la presse que par les fans avoir mis en relation l’artiste avec des actrices ou chanteuses qui partagent les mêmes événements ou récompenses que lui. Et bien que plusieurs fois cela soit devenu un Romance réel, tant d’autres étaient juste des rumeurs et en vérité ils n’ont jamais existé. Rencontrez ici 5 célébrités qui ont été associées à la figure de Studios Marvel.

+ 5 célébrités auxquelles Chris Evans était lié

5. Amy intelligente

Depuis son ascension vers la gloire jusqu’à aujourd’hui, Chris Evans a été lié à des dizaines de femmes avec lesquelles il aurait pu avoir une liaison. Certains d’entre eux étaient inconnus du public, mais d’autres ont attiré l’attention. C’est le cas de Amy intelligentel’actrice de L’effet papillon qui a été vu dans 2010 quitter un bar dans Londres avec l’acteur. Bien qu’il ait été assuré qu’il y avait une romance, son représentant a démenti les rumeurs.

4.Ashley Greene

Ashley Greene a été mise sur toutes les lèvres lorsqu’elle a donné vie à Alice Cullen dans la saga Crépuscule. A cette époque, précisément dans 2011l’actrice a été vue très proche de Chris Evans dans Trousdale, le hot spot de Hollywood. Une fois de plus, les paparazzis ont capturé l’acteur de Captain America et ont assuré qu’un nouveau couple s’était formé qui, en réalité, n’existait pas au-delà de cette nuit-là.

3. Lily Collins

Après l’histoire avec Sandra Bullock, son grand amour depuis l’adolescence, une nouvelle femme est entrée dans la vie de Chris Evans. C’était à propos de Lily Collinsle protagoniste de Émilie à Paris qui ont assisté à la Oscars de 2015 comme l’acteur, et a eu une brève rencontre avec lui à l’after de Vanity Fair. Apparemment, ils seraient sortis plusieurs fois de là. Cependant, cela n’a jamais pu être confirmé et la rumeur a disparu malgré les spéculations.

2. Camila Cabello

De nombreuses célébrités se sont déclarées intéressées par Chris Evans. Le meilleur exemple est la chanteuse Lizzo, qui a même partagé ses conversations avec l’acteur Marvel sur les réseaux sociaux. Mais il a également décidé à quelle célébrité il inviterait un rendez-vous : Camille Cheveux. Bien que certains aient rapidement spéculé sur une idylle entre l’ex-compagne de Shawn Mendes et l’interprète, la vérité est qu’elle-même a assuré qu’elle ne s’y intéressait pas.

1. Selena Gomez

La rumeur n’a pas de fin : encore, beaucoup disent que Chris Evans et Selena Gomez ils entretiennent une relation. Tout a commencé lorsque le chanteur a fait remarquer 2015 que l’acteur semblait assez séduisant. Six ans plus tard, Evans a commencé à la suivre sur Instagram et les fans se sont déchaînés en lançant des théories sur une romance entre ces célébrités. En tout cas, les images n’ont jamais été publiées qui prouvent la parade nuptiale.

Consultez nos dernières actualités dans Google Actualités

Suivez nous

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂