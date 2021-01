Toutes les références Super Baby 2 dans FighterZ et Dragon Ball GT

Revenge Death Ball! Nous vous montrons une vidéo avec toutes les références de Super Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball GT.

Contrairement aux autres personnages, Super Baby 2 références et ses mouvements sont presque tous issus de l’anime Dragon Ball GT. Cette saga non canon de Dragon Ball n’a pas de manga, donc tous les mouvements proviennent de l’anime, comme vous pouvez le voir. Ils ont emprunté des mouvements des premières transformations de Super Baby 2 et Vegeta Baby pour compléter leur ensemble de mouvements.

La vidéo appartient à la chaîne YouTube IKevinX, un utilisateur qui chaque fois qu’un personnage arrive dans Dragon Ball FighterZ révèle où il a obtenu les références pour son ensemble de mouvements. Il sera curieux de voir comment ils ont fait de Gogeta Super Saiyan 4 déjà dans l’équipe Gogeta Super Saiyan Blue. Le personnage emprunte des mouvements au film Janemba, GT et au film Broly. Certains disent que Gogeta SSJ 4 pourrait prendre des mouvements de Dragon Ball Heroes.

Dragon Ball Fighterz

Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo de combat Bandai Namco développé par Arc System Works. Il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il a trois passes de saison qui ajoutent huit, six et cinq personnages.

Dans la première passe, nous pouvons jouer avec Broly Z, Bardock, Son Goku Base, Vegeta Base, Zamasu, Vegeto Super Sauyan Blue, Android 17 et Cooler. Dans FighterZ Pass 2, nous avons Jiren, Videl, Son Goku GT, Broly Super et Gogeta Super Saiyan Blue. Enfin, les derniers personnages à sortir sont Kefla, Goku UltraInstinto, Master Roshi et Super Baby 2.