Toutes les raisons pour lesquelles WhatsApp peut interdire votre compte et comment l’éviter

Savez-vous que WhatsApp peut fermer votre compte sans préavis? Ce sont les raisons qui peuvent vous faire perdre votre compte.

Comme pour tout autre service, WhatsApp se réserve le droit de bannir ou fermer les comptes de vos utilisateurs en cas de non-respect des règles définies dans ses conditions d’utilisation. Cependant, bon nombre de ces normes sont inconnues de la grande majorité des utilisateurs de l’application.

Parfois, en plus, certains les personnes dont les comptes WhatsApp ont été suspendus Ils allèguent qu’il s’agit d’une fermeture injustifiée, car ils n’ont violé – apparemment – aucune des règles du service. Cependant, dans ce cas, il est généralement possible de récupérer le compte WhatsApp supprimé.

Aujourd’hui, nous voulons passer en revue le raisons qui peuvent conduire WhatsApp à supprimer ou fermer un compte, temporairement ou définitivement.

Les règles de WhatsApp à ne pas ignorer si vous ne voulez pas perdre votre compte

Comment supprimer ou désactiver un compte WhatsApp

Comme je l’ai dit, WhatsApp a deux types de «bannissements» de compte: temporaire et permanent. Dans le premier cas, les comptes sont temporairement suspendus, et après un certain temps, ils sont à nouveau disponibles.

Dans le cas d’une interdiction permanente, le compte est suspendu indéfiniment, et il n’est pas possible d’en réenregistrer un nouveau en utilisant le même numéro de téléphone.

Selon les données partagées par WABetaInfo, ce sont, sinon tous, bon nombre des raisons pour lesquelles WhatsApp peut suspendre votre compte:

Interdictions temporaires : Utilisation de versions non autorisées de WhatsApp telles que WhatsApp Plus, GBWhatsApp ou d’autres applications WhatsApp non officielles. Créez un grand nombre de groupes avec des personnes qui n’ont pas enregistré votre numéro de téléphone. Envoyez un grand nombre de messages aux personnes qui n’ont pas enregistré votre numéro de téléphone. Envoyez un grand nombre de messages à une liste de diffusion. Envoi du même message à un grand nombre de personnes (bien que WhatsApp ne puisse pas accéder à son contenu, il peut le considérer comme du spam). Un grand nombre de personnes vous ont bloqué.

: Interdictions permanentes : Votre compte a été temporairement banni à plusieurs reprises. Effectuez des actions automatisées ou par lots, telles que l’envoi de messages ou la création automatique de groupes. Le numéro de téléphone associé au compte a été utilisé pour des activités suspectes ou illégales. Le fonctionnement du service est abusé, par exemple, en envoyant un grand nombre de messages dans un laps de temps très court (via des robots ou des actions automatisées). Le compte a reçu un nombre considérable de rapports ou de plaintes d’autres utilisateurs du service.

:

Il est à noter que WhatsApp ne promet pas d’avertir les utilisateurs avant de suspendre leurs comptes, et il est possible que du jour au lendemain, certaines personnes ne puissent plus utiliser l’application pour l’une des raisons évoquées ci-dessus.

Heureusement, la plupart des gens qui utiliser WhatsApp de manière «normale» ils n’auront aucun problème avec les interdictions de quelque nature que ce soit, à moins d’abuser des fonctions du service d’une manière ou d’une autre. Par conséquent, la meilleure façon de empêcher la suspension de votre compte WhatsApp est de ne pas enfreindre les règles de l’entreprise, et d’utiliser l’application normalement.

WhatsApp supprimera votre compte si vous faites cela

Et, au cas où votre compte aurait été injustement effacé, vous pouvez toujours contacter le service d’assistance WhatsApp pour essayer d’obtenir de l’aide et récupérer votre compte.

