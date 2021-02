Toutes les races de Warhammer Total War 3 – races confirmées et non confirmées

Voici toutes les races de Total War Warhammer 3 qui ont été confirmées jusqu’à présent, et certaines qui le seront potentiellement dans le futur.

Toutes les races confirmées dans Warhammer Total War 3

Il y a six races confirmées dans le Warhammer 3 nouvellement annoncé, quatre sur le thème des dieux du Chaos et deux autour des factions humaines Kislev et Cathay. Voici toutes les courses confirmées listées ci-dessous; si d’autres sont confirmés dans les semaines et les mois à venir avant la sortie, nous les ajouterons à cette liste.

Toutes les races de Warhammer Total War 3 confirmées jusqu’à présent:

Khorne

Nurgle

Tzeentch

Slannesh

Kislev

Cathay

Dans toutes nos factions Warhammer Total War 3 article, nous avons déjà discuté des possibilités entourant ces factions et de ce que nous pouvons en voir dans ce troisième Total War Warhammer Jeu. Pour commencer, nous pensons que les quatre Chaos formeront une nouvelle faction distincte de celle du Chaos; nous avons également abordé les influences et les possibilités de la liste des unités pour Kislev et Cathay. Cela dit, si vous souhaitez en savoir plus sur les six factions confirmées, vous pouvez trouver un lien vers notre article ci-dessous.

Toutes les races non confirmées dans Warhammer Total War 3

La Univers fantastique de Warhammer est énorme, et Warhammer Total War 3 est configuré pour étendre le Warhammer Total War série massivement. Parallèlement à cela, le troisième jeu emmènera les joueurs dans la partie nord-est de la Fantaisie Warhammer univers, qui ouvre une vaste quantité de possibilités pour de nouvelles factions.

Par exemple, selon la tradition où Cathay est sur la carte ci-dessus, plusieurs autres factions existent à proximité. Dans cet esprit, voici toutes les races non confirmées qui, selon nous, feront leur apparition dans Warhammer 3 à un moment donné.

Royaumes ogres

Le premier et le plus susceptible d’apparaître comme l’un des premiers DLC de Total War Warhammer 3 est Orge Kingdoms, car leur royaume est littéralement à l’ouest de Cathay. Parallèlement à cela, en termes de tradition, ils combattent Cathay depuis des siècles, il serait donc logique de les inclure à un moment donné. Ils sont également l’une des principales factions avec un livre de l’armée manquant dans la série, il n’est donc pas difficile de mettre deux et deux ensemble.

Cela étant dit, qu’est-ce que le royaume d’Orge? Pour commencer, le royaume d’Orge est un domaine brutal de royaumes tribaux dispersés de grandes créatures humanoïdes connues sous le nom d’Orges. Ils résident principalement dans la région des Mountains of Mourn et passent la plupart de leurs journées à piller, piller, bandit mercenaires. Les Royaumes d’Orges sont également constamment en guerre les uns avec les autres et adorent un dieu connu sous le nom de Grande Gueule, avec des hommages de gains et de butins mal acquis.

Au niveau de l’unité, attendez-vous à voir des tonnes d’infanterie lourde et d’artillerie lourde brandissant une infanterie similaire à celle des irondrakes nains. Dans l’ensemble, les royaumes d’Orge seraient une inclusion fascinante car ils seraient quelque chose comme plus d’artillerie et une faction d’infanterie lourde similaire à celle des peaux-vertes.

Leurs seigneurs légendaires seront probablement l’un ou l’autre ou les deux Greasus Goldtooth et Skrag le massacre, car ils sont certains des personnages les plus remarquables de leurs factions. D’autres possibilités incluent Bragg the Gutsman et Golgfag Maneater.

Nains du Chaos

Les Nains du Chaos sont une autre faction hautement plausible qui pourrait potentiellement voir un traitement DLC de race pour Warhammer 3. Ils seraient également un concept très intrigant dans un jeu de guerre total, comme une sorte de mélange entre les nains, les orcs et les guerriers du Chaos.

En ce qui concerne la tradition, tout ce que vous devez savoir, c’est que les Nains du Chaos sont les descendants d’un clan perdu qui s’est tourné vers l’adoration d’un dieu connu sous le nom de Hasult. Ils ont perdu presque toute ressemblance avec les nains traditionnels et peuvent pratiquer la magie, en fait, ils aiment vraiment … vraiment la magie du feu. Parallèlement à cela, certains d’entre eux se sont transformés en taureaux mi-nains mi-démons – qui sont de type seigneur et calvaire sur table – et ils asservissent également les peaux vertes, et des demi-tonnes de démon possédaient une artillerie lourde de canon de l’enfer.

Les seigneurs nains du Chaos seront probablement Drazhorath the Ashen et Astragoth Ironhand, avec quelques autres en DLC gratuit.La faction est également au milieu des terres sombres, donc si la carte doit s’étendre jusqu’à Cathay, il ne fait aucun doute que les Nains du Chaos sont un futur DLC plausible pour la faction.

Empire Hobgoblin

Un autre possible, mais il est peu probable qu’il s’agisse de sa propre faction, est l’Empire Hobgoblin ou Hobgoblin Khanate. Je pense qu’il serait plus plausible que cela soit ajouté à un moment donné en tant que groupe de seigneurs plutôt que sa propre faction. La plupart du temps, les hobgobelins seraient beaucoup trop similaires aux peaux vertes pour le justifier, car on ne sait pas grand-chose sur leur liste d’unité car ils n’ont jamais eu de livre d’armée complet.

Néanmoins, il est très probable que nous verrons les Hobgoblins sous une forme ou une autre, car ils sont également directement liés aux Nains du Chaos et à leur liste d’unité et à leur tradition. Parallèlement à cela, sur le plan de la tradition, ils sont situés au nord de Grand Cathay et sont connus pour attaquer fréquemment l’empire. Grand Cathay maintient même plusieurs forts pour se défendre contre l’assaut des hobgobelins.

Les Hobgoblins seraient honnêtement l’un de mes favoris personnels à ajouter car ils sont une faction passionnante qui a été influencée par les cultures des Mongols et des step people. La faction est même dirigée par un Hobgobla-Khan, qui apparaîtra probablement comme le seigneur de la faction.

Royaume d’Ind

Au sud-ouest de l’empire de Cathay se trouve ce royaume de mystère; c’est essentiellement Warhammer version de l’Inde et pourrait éventuellement être une faction future mais peu probable. Cependant, il convient de noter qu’il n’y a presque rien de concret sur ce à quoi ressemblerait un royaume de l’Inde; notre meilleure supposition qu’il aurait des unités sur le thème de la mythologie indienne, etc.

Nippon

Notre dernière idée d’une future faction DLC serait Nippon; c’est parce que, selon la tradition, Nippon est situé juste au large de Cathay, donc son inclusion est possible. Nippon est le Warhammer version du Japon féodal, donc l’idée d’une faction de samouraï ajoutée à Total War Warhammer 3 est passionnant.

La faction a également eu quelques démêlés avec d’autres factions déjà présentes dans le jeu, telles que les elfes noirs et les skavens, de sorte que son éventuelle inclusion pourrait entraîner des scénarios de bataille passionnants. Quant à leur liste d’unité, c’est à peu près la même situation que Cathay, d’autres factions futures probables; il n’y a pas beaucoup de savoir qui l’entoure, et il n’y avait pas non plus de livre de l’armée écrit sur eux. Cependant, notre meilleure estimation que leur liste serait quelque chose de similaire aux unités de Shogun 2 et un mélange de mythologie japonaise.

Pour en savoir plus Warhammer Total War, PGG vous a couvert avec des guides comme Comment jouer Warhammer Total War 2 Campagne Co-Op. Vous pouvez également trouver d'autres guides à venir au Warhammer Total War 2 page de jeu.