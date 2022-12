Toutes les premières séries sur Star + en janvier 2023

L’année touche à sa fin et, bien que les plateformes de streaming présentent les dernières versions de 2022, la vérité est que le mois prochain sera plein de premières. Étoile+par exemple, a annoncé quelles séries arriveront sur le service d’abonnement pendant janvier 2023. Et c’est que le catalogue promet d’intégrer des fictions qui pourraient devenir le point culminant de cette nouvelle période qui est sur le point de commencer.

Parmi les productions qui vont envahir Star+ dans quelques jours seulement, figurent deux séries animées innovantes. L’un d’eux est intitulé Homme koalaqui sera produit par le co-créateur de Opposés solaires Oui rick and mortyen plus d’avoir les scénaristes de Pokémon : Détective Pikachu. Il ajoutera également l’ile des ombresidéal pour tous les amateurs d’anime qui ne trouvaient toujours pas trop de propositions sur la plateforme de streaming.

Si le drame est votre truc, alors vous ne pouvez pas manquer ça Femmes du Mouvement, le strip réalisé par Gina Prince-Bythewood et écrit par Marissa Jo Cerar, qui raconte l’histoire de Mamie Till-Mobley – interprétée par Adrienne Warren – et sa quête de justice pour le meurtre de son fils Emmett Till. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste complète avec toutes les séries qui arriveront sur Star+ dans quelques jours seulement.

+ Toutes les séries à venir sur Star+ en janvier

– Kaçis : évasion terroriste

Date de sortie: 4 janvier

Terrain: Il suit l’histoire d’un photographe de guerre nommé Mehmet (Engin Akyürek), qui, avec d’autres journalistes, se rend dans le peuple Ezidi, une minorité préislamique d’origine kurde, qui est persécutée et massacrée par des djihadistes en Irak. Bien que son plan soit de visiter plusieurs pays pour enquêter sur ce qui se passe avec les territoires en conflit, lors de sa première escale, les reporters sont capturés par une organisation terroriste. Sachant qu’ils ont franchi la frontière officieusement, les radicaux vont les mettre en difficulté. Sous une menace constante de mort, les journalistes feront tout leur possible pour survivre et, ainsi, pouvoir raconter les horreurs, les abus et les privations que subissent les plus touchés par la guerre dans la région.

-Koalaman

Date de sortie: 9 janvier

Terrain: Il suit Kevin, un père d’âge moyen et une identité pas si secrète, dont la seule superpuissance est une passion brûlante pour suivre les règles et réprimer la petite délinquance dans la ville de Dapto. Bien que cela puisse ressembler à n’importe quelle autre banlieue australienne, les forces du mal, à la fois cosmiques et artificielles, attendent de se jeter sur les Daptoniens sans méfiance. Dans une quête pour nettoyer sa ville natale et impliquant souvent sa famille frustrée dans ses aventures, Koala Man est prêt. Il fera tout ce qu’il faut pour vaincre les cerveaux maléfiques, les horreurs surnaturelles ou, pire, les idiots qui ne sortent pas leurs poubelles les bons jours.

– L’île des ombres

Date de sortie: 11 janvier

Terrain: C’est une histoire de science-fiction pleine de suspense qui se déroule sur une petite île. Après la mort de son ami d’enfance, Ushio Kofune, Shinpei Ajiro retourne dans sa maison natale après deux ans pour les funérailles. Son meilleur ami, Sou Hishigata, soupçonne que quelque chose se cache derrière la mort d’Ushio et que quelqu’un d’autre pourrait bientôt subir le même sort. Le lendemain, toute la famille de la maison d’à côté disparaît, laissant un présage inquiétant en marge de l’événement.

– Bienvenue à Wrexham.

Date de sortie: 18 janvier

Terrain: Rob McElhenney et Ryan Reynolds relèvent les défis de la gestion du troisième plus ancien club de football au monde. C’est une docu-série qui révèle les rêves et les problèmes de Wrexham, une ville ouvrière du nord du Pays de Galles, lorsque deux stars hollywoodiennes reprennent le club de football historique de la ville. En 2020, Rob et Ryan se sont associés pour acheter le club des Red Dragons de cinquième division, dans l’espoir de faire avancer le club et de montrer au monde une histoire de victoire contre toute attente. Le problème? Rob et Ryan n’ont aucune expérience du football ou de la collaboration. D’Hollywood au Pays de Galles, du terrain au vestiaire, du bureau au pub, il montre le cours accéléré de Rob et Ryan sur la propriété d’un club de football, et les destins inextricablement liés d’une équipe et d’une ville mettant en scène deux acteurs pour apporter espoir et changement à une communauté qui a besoin d’eux.

– je suis extraordinaire

Date de sortie: 25 janvier

Terrain: C’est une comédie britannique originale qui se déroule dans un monde où toute personne âgée de plus de 18 ans développe un super pouvoir… tout le monde sauf Jen, qui à 25 ans attend toujours le sien. Ses insécurités ne sont pas aidées par le fait qu’elle est piégée dans un travail sans issue et que Luke, un jeune homme capable de voler avec qui elle sort occasionnellement, n’a aucune intention de s’engager. Heureusement, Jen a sa meilleure amie, Carrie, dont la positivité sans fin empêche Jen de tomber dans un gouffre d’apitoiement sur soi. À la dérive dans un monde immense et déroutant, et armée d’un peu d’espoir et de beaucoup de désespoir, Jen commence un voyage pour trouver sa superpuissance potentielle.

-Femmes du Mouvement

Date de sortie: 25 janvier

Terrain: Il raconte l’histoire de Mamie Till-Mobley, qui a consacré sa vie à demander justice pour son fils Emmett Till après son meurtre brutal dans le sud des États-Unis à l’époque de Jim Crow. Réticente à laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie a choisi de porter son chagrin devant le monde afin d’émerger en tant que militante pour la justice et ainsi lancer le mouvement des droits civiques en Amérique tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂