Toutes les premières séries et films à voir sur Disney + en avril 2021

Disney + renouvelle son catalogue de séries et de films sur sa plateforme de streaming. En avril, de nouvelles productions arriveront pour que les utilisateurs de tous âges puissent en profiter à leur guise. Consultez la liste complète des nouveautés, des films classiques aux nouvelles séries et aux documentaires originaux. Épingle de sûreté!

Raya et le dernier dragon | 23 avril

Il y a longtemps, dans le fantastique royaume de Kumandra, les humains et les dragons vivaient ensemble en harmonie, mais lorsque des monstres sinistres connus sous le nom de Drunn menaçaient le monde, les dragons devaient se sacrifier pour sauver l’humanité. 500 ans plus tard, ces mêmes monstres sont revenus et l’humanité dépend d’un guerrier indépendant nommé Raya pour trouver le dernier dragon et arrêter le Drunn pour toujours. Tout au long de son voyage, Raya apprendra qu’il faut plus que de la magie du dragon pour sauver le monde – il faut aussi de la confiance.

À partir du 23 avril, il sera disponible pour tous les abonnés







Big Shot: entraîneur d’élite | 16 avril

Après avoir été expulsé de la NCAA, l’entraîneur de basket énergique Korn (John Stamos, Full House) doit accepter un emploi dans un lycée réservé aux filles. Votre nouvelle équipe vous oblige à utiliser des compétences que vous n’utilisez pas souvent comme: l’empathie et la vulnérabilité. En apprenant à se connecter avec ses joueurs, Marvyn commence à devenir la personne qu’il a toujours espérée. Les filles apprennent à se prendre plus au sérieux, à trouver leur équilibre sur et en dehors du terrain.

Disney + Série originale

National Geographic: les cycles de la Terre | 16 avril

Il emmène les spectateurs dans un voyage pas comme les autres, les transportant dans une grande variété de coins colorés et relaxants du monde. Le public voyage vers des glaciers azur, des déserts arides, des jungles luxuriantes et des métropoles vibrantes pour échapper à la cacophonie de la vie quotidienne. Chaque «cycle» offre aux téléspectateurs l’occasion de se détendre et de se renouveler, tandis que le son de la musique et du monde naturel les inonde.

National Geographic Disney + Série originale

Le royaume de la baleine bleue | 2 avril

La baleine bleue est l’un des plus gros animaux de la planète, mais elle est difficile à trouver ou à suivre. Nous ne connaissons même pas certains des endroits où ils accouchent. Rejoignez les scientifiques dans une mission révolutionnaire pour identifier et marquer les baleines qui migrent de la Californie vers un point connu sous le nom de Costa Rica Dome et découvrez des images inoubliables et de nouvelles perspectives.

Photo Ark | 23 avril

Cette série d’histoire naturelle accompagne le photographe du National Geographic Joel Sartore dans sa vaste mission de photographier certains des animaux les plus rares du monde. Des prises de vue impressionnantes en studio de plus de 5000 espèces composent Photo Ark, le projet de Joel, âgé de 25 ans, visant à documenter les animaux avant leur extinction.

Deuxième Saison

Greta: L’avenir est aujourd’hui | 16 avril

Il raconte l’histoire de la vie de Greta Thunberg, l’adolescente suédoise dont les actions ont inspiré un mouvement mondial promouvant la vraie lutte contre le changement climatique comme jamais auparavant.







Secrets des baleines | 22 avril

Il emmène les spectateurs dans la culture des baleines pour découvrir les capacités de communication extraordinaires et les structures sociales complexes de cinq espèces différentes de baleines: les épaulards, les baleines à bosse, les bélugas, les narvals et les cachalots. Tourné pendant trois ans dans 24 lieux, tout au long de ce voyage épique, nous avons découvert que les baleines sont plus complexes et semblables à nous qu’on ne l’imagine.

Retournez sur le Titanic | 23 avril

Il enregistre les premières sorties habitées en près de 15 ans. Un groupe d’experts utilise un sous-marin spécialement équipé pour capturer les premières images 4K du navire afin d’analyser le taux de détérioration. Ils ont construit le modèle le plus précis du naufrage existant pour expliquer les histoires emblématiques du Titanic et laisser une plate-forme expérimentale au fond de la mer pour prédire l’avenir du Titanic.

Falcon et le soldat de l’hiver | Nouveaux épisodes les vendredis







Descendants 3 | 2 avril

Mal, Evie, Carlos et Jay retournent sur l’île des perdus pour recruter un nouveau groupe de méchants et les amener au lycée Auradon. Lorsqu’une brèche dans la barrière met Auradon en danger, Mal décide de la fermer définitivement de peur qu’Uma et Hadès ne veuillent se venger du royaume. Malgré cela, une force obscure menace les habitants d’Auradon, et ce sera à Mal et aux VK de sauver tout le monde dans cette bataille épique.

Film

Le grand showman | 9 avril

Une comédie musicale originale inspirée de la vie de PT Barnum et mettant en vedette Hugh Jackman. Barnum était un visionnaire qui est parti de zéro pour créer le «World’s Greatest Show», un spectacle et une célébration de son imagination débordante qui a captivé le public à travers le monde.

Les incroyables aventures de Ladybug et Cat Noir | 9 avril

Deux jeunes parisiennes, Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste, se transforment en super-héros Ladybug et Chat Noir pour protéger la ville des super-vilains.