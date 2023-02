Toutes les premières de séries sur Disney + en février 2023

Février est là ! Un nouveau mois commence et avec lui vient le renouvellement des contenus sur les plateformes de streaming. À partir d’aujourd’hui, des services d’abonnement comme Disney+ chercheront à reconquérir leurs utilisateurs avec le lancement de séries et filmsy compris des productions en studio telles que merveille.

Au cours de ce mois, les abonnés pourront profiter des pièces nominées pour le Oscars 2023. Avant la grande cérémonie du 12 mars, ce sera une bonne idée de profiter de Disney+ de Black Panther : Wakanda Forever, Red, Volcanoes : The Katia Tragedy et Maurice Krafft Oui la pupille.

Mais, si vous avez déjà vu tous ces films et émissions spéciales, vous aurez du temps pour la série. Tout au long du mois de février, des fictions comme Mila dans le multivers, Le club des Gravesla deuxième partie de La famille fière : plus grande et meilleure et de nouveaux épisodes de Légendes des studios Marvel. C’est tout ce que Disney+ prépare pour les semaines à venir !

+ Toutes les séries à venir sur Disney+ en février

– La famille fière : plus grande et meilleure (Saison 2)

Date de sortie: 1er février

Terrain: Il reprend l’histoire de son personnage central, Penny Proud, et de sa famille emblématique : ses parents Oscar et Trudy, ses frères jumeaux BeBe et CeCe, et sa grand-mère Suga Mama (et Puff !). Aux côtés de Penny se trouve son fidèle équipage : Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez, Zoey Howzer, Maya Leibowitz-Jenkins et Michael Collins. The Proud Family: Bigger and Better continue de raconter des histoires divertissantes et amusantes tout en mettant en évidence les expériences culturelles spécifiques de la communauté noire et en abordant des sujets tels que l’estime de soi, les rencontres et Juneteenth.

– Legends of Marvel Studios (Nouveaux épisodes d’Ant-Man, Waspy Hank & Janet)

Date de sortie: 10 février

Terrain: Alors que l’univers cinématographique Marvel (MCU) continue de se développer, Marvel Studios Legends célèbre et explique ce qui s’est passé avant. Le public réexplore les héros, les méchants et les moments épiques de tout le MCU en vue des histoires à venir que la communauté des fans attend avec impatience. Chaque segment se concentrera sur différentes séries qui sortiront plus tard sur Disney +, préparant le terrain pour de futurs événements.

– Mila dans le multivers

Date de sortie: 15 février

Terrain: L’intrigue raconte l’histoire de Mila qui, à l’occasion de son 16e anniversaire, reçoit en cadeau un appareil qui peut l’emmener visiter des univers parallèles à la recherche de sa mère, Elis. Mila se rend vite compte que la disparition de sa mère n’est que le début de son histoire, alors qu’Elis découvre l’existence de plusieurs univers et commence à être chassée par un mystérieux groupe appelé « Les Opérateurs ». Mila devra rapidement s’adapter aux défis avec l’aide de ses nouveaux vieux amis Juliana, Vinícius et Pierre.

– Le club de basse

Date de sortie: 22 février

Terrain: Suivez Amaranto Molina, un professeur de musique non conventionnelle qui vient enseigner dans une école spécialisée dans l’enseignement musical, régie par des formules qui laissent de côté les élèves qui ne répondent pas aux normes établies pour le succès commercial en musique. Le directeur de l’institut, Eduardo Kramer, choisit chaque année cinq étudiants — surnommés « Los Agudos » — pour intégrer le prestigieux Teen Band de l’école. Molina est alors désignée comme enseignante de « Los Graves », le groupe d’étudiants qui est exclu de la sélection car leur talent ne répond pas aux normes du marché. Con sus métodos disruptivos, el excéntrico profesor se hará cargo de “Los Graves”, emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único, hallando juntos un esperanzador rumbo en commun. Par la même occasion, ils découvriront le passé mystérieux que cache le professeur.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?